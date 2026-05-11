Novo Nordisk, obezite yönetimindeki yeni bilimsel verilerini ECO 2026’da paylaşacak

Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği (EASO) tarafından 12–15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 33. Avrupa Obezite Kongresi - ECO 2026, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde kapılarını açıyor.

Yaklaşık 45 milyon bireyin obeziteyle mücadele ettiği ve obezite görülme oranında Avrupa’da birinci sırada yer alan Türkiye’de düzenlenecek kongrede Novo Nordisk de ana paydaşları arasında yer alıyor.

Tüm dünyadan alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleşecek olan kongre, obeziteyle mücadelede küresel bilgi paylaşımının merkezi olurken; Novo Nordisk, toplam 52 bilimsel özeti içeren kapsamlı bir veri setini ilk kez kamuoyuyla paylaşacak. Ayrıca obeziteyi sadece bir kilo sorunu olarak değil, biyolojik bir süreç ve kronik bir hastalık olarak ele alan bütünsel oturumlara liderlik edecek.

Menopoz döneminde obezite ve kadın sağlığı

Obezite alanında 30 yılı aşkın süredir bilimsel çalışmalara öncülük eden Novo Nordisk, kongre kapsamında özellikle kadınların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli veriler de sunacak. Menopozun tüm evrelerini yaşayan kadınlarda obezite yönetiminin faydaları, bu dönemde sıkça karşılaşılan sağlık zorlukları ve kilo kontrolünün menopoz semptomları üzerindeki etkileri, uzmanlarla paylaşılacak güncel çalışmalarla detaylı bir şekilde ele alınacak.