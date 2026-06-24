Novo Nordisk Türkiye ve TÜSEB'den klinik araştırmalar alanında stratejik iş birliği

Türkiye'de 30 yıldır faaliyet gösteren Novo Nordisk, diyabet, obezite ve nadir hastalıklar gibi alanlarda küresel bilimsel birikimi ile Türkiye'nin araştırma ekosistemi arasında köprü kuruyor.

Türkiye, Novo Nordisk’in küresel klinik araştırma çalışmalarında stratejik bir konuma sahip. Son beş yılda Türkiye’de yaklaşık 700 hekimin ve 2 bin 100’ün üzerinde hastanın yer aldığı 34 klinik araştırma yürütüldü. 2024 yılında ise klinik araştırma yatırımları bir önceki yıla göre iki katına çıktı.

İstanbul’daki Bölgesel Klinik Araştırma Merkezi ise Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Fas, Lübnan, Mısır, Umman ve Suudi Arabistan’daki çalışmaları koordine ederek bölgenin bilimsel kapasitesinin gelişimine katkı sağlıyor.

Klinik araştırmalar alanında hayata geçirdiği projelerle kapasite gelişimine ivme kazandıran Novo Nordisk Türkiye, TÜSEB ile güçlerini birleştirerek Türkiye'nin araştırma ekosistemine sunduğu katkıyı büyütmeye devam ediyor. Taraflar arasındaki iş birliği protokolü, Ankara'da düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi.

Törene TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ile Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar ve Kıdemli Medikal Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır katıldı.

Koruyan, geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli'ne güçlü katkı

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"TÜSEB olarak, ülkemizin sağlık teknolojileri ve bilimsel AR-GE alanındaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı misyon olarak görüyoruz. Üreten Sağlık vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye'yi hem yenilikçi tedaviler hem de küresel ölçekte bilimsel bilgi üreten bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Novo Nordisk ile imzaladığımız bu iş birliği protokolü, klinik araştırma ekosistemimizi uluslararası standartlarda güçlendirmek adına kıymetli bir adımdır. Bu ortaklıkla araştırmacılarımızın küresel ağlara entegrasyonunu hızlandırmayı ve ülkemizin bu alandaki rekabetçi gücünü artırmayı amaçlıyoruz."

“Hastaların yenilikçi tedavilere erişimini hızlandırmayı hedefliyoruz”

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile imzaladığımız bu iş birliği, ülkemizin klinik araştırma ekosistemine duyduğumuz güvenin somut bir yansıması. Novo Nordisk olarak dünyada 100, Türkiye’de ise 30 yıldır ve bilimsel bilginin paylaşılması, araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi bizim için stratejik bir öncelik. Bu protokolle hem hekimlerimizin bilgi birikimine katkı sağlamayı hem de hastaların yenilikçi tedavilere erişimini hızlandırmayı hedefliyoruz. İstanbul’daki Bölgesel Klinik Araştırma Merkezi’miz aracılığıyla toplam yedi ülkedeki çalışmaları koordine ederek Türkiye’nin bilimsel kapasitesini ve bölgesel liderliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Klinik araştırma altyapısına bilimsel katkı

Novo Nordisk Türkiye Kıdemli Medikal Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır ise "Bu iş birliği, klinik araştırma süreçlerinin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından önemli bir adım. TÜSEB ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalar ve eğitimler araştırmacılarımızın uluslararası standartlarda bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağlayacak. Hedefimiz, Türkiye'deki klinik araştırma altyapısını güçlendirirken hastalarımıza daha hızlı ve güvenilir şekilde bilimsel gelişmeleri ulaştırmak" ifadelerini kullandı.