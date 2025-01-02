Novo Nordisk Türkiye'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novo Nordisk, Türkiye'deki yapılanmasını güçlendirmeye ve önemli atamalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Novo Nordisk Türkiye'nin Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı, 1 Ocak 2025 itibarıyla Bike Başaklar oldu.

Bike Başaklar kimdir?

Başaklar, Imperial College Londra'da biyoloji lisansı ve Strathclyde Üniversitesi Glasgow'da pazarlama yüksek lisansı eğitimini tamamladı. Novo Nordisk bünyesindeki 18 yıllık kariyeri boyunca farklı ülke ve bölgelerde üst düzey liderlik rollerinde bulunan Başaklar, şirket içindeki kariyerine 2007'de Ortadoğu Afrika ve Bağımsız Milletler Topluluğu (BAMEAC) bölgesinde İş Analisti olarak başladı.

Ardından Ürün Müdürlüğü ve Proje Müdürlüğü pozisyonlarında görev aldı. 2013'te bölgenin Ticari Operasyonlar ve Strateji Direktörlüğü görevine terfi eden Başaklar, bir süre Irak Genel Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Başaklar, Zürih'te Güneydoğu Avrupa Ortadoğu ve Afrika (SEEMEA) Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek yeni ürün tanıtımı stratejilerini ve müşteri mükemmeliyeti projelerini hayata geçirdi. 2022 itibarıyla Uluslararası Operasyonlar Bölgesinde, Ticari Operasyonlar ve Strateji Ekibi'nde Diyabet Portföyü Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevde, bölgesel tedarik süreçlerini yönetti ve yeni ürün pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve portföy birleştirme projelerinde öncülük etti.