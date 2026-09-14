Novo Nordisk Türkiye’den dünyaya yetenek ihracı: 5 Yılda 60’tan fazla Türk lider global görevde

Ar-Ge, regülasyon ve ticari strateji alanlarında kritik sorumluluklar üstlenen yöneticiler; global sağlık gündeminin öncelikli başlıklarında aldıkları rollerle Türkiye’nin uluslararası ilaç endüstrisindeki yönetimsel yetkinliğini ortaya koyuyor. Milyonlarca hastanın yenilikçi tedavilere erişim sürecini yöneten bu isimler, Novo Nordisk’in dünya genelindeki operasyonel ve ticari stratejilerini şekillendiriyor.

İşte Türkiye’den global rollere uzanan bu liderlik yolculuğunun öne çıkan isimler

Bike Başaklar – Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı, Novo Nordisk Türkiye

Novo Nordisk’te 2007 yılında başlayan kariyerini Türkiye’den Irak’a, Zürih’ten International Operations’a uzanan farklı liderlik rolleriyle sürdüren Bike Başaklar, ticari strateji, yeni ürün lansmanları ve portföy dönüşümü alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi. Irak Genel Müdürlüğünün ardından Zürih’te SEEMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak yeni ürün lansman stratejileri ve müşteri mükemmeliyeti çalışmalarına liderlik etti.

Daha sonra International Operations Ticari Operasyonlar ve Strateji ekibinde Diyabet Portföyü Başkan Yardımcısı olarak bölgesel tedarik, yeni ürün pazarlama stratejileri ve portföy dönüşümünü yönetti. 1 Ocak 2025’ten bu yana Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Başaklar, uluslararası deneyimini Türkiye organizasyonunun büyüme ve dönüşüm gündemine taşıyor. Imperial College London’da biyoloji lisansını, University of Strathclyde’da pazarlama yüksek lisansını tamamladı.

Dr. Burak Cem – Başkan Yardımcısı, Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesi

Tıp eğitiminin ardından kariyerine ilaç sektöründe devam eden Dr. Burak Cem, yaklaşık 25 yıldır Novo Nordisk bünyesinde görev yapıyor ve bu süre boyunca dört farklı ülkede farklı liderlik sorumlulukları üstlendi. Bugün Novo Nordisk Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesi’nin (BAMECA) Başkan Yardımcısı olarak 22 ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyada şirketin büyüme ve dönüşüm yolculuğuna liderlik ediyor.

Kariyeri boyunca Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere satış, pazarlama, ticari strateji ve operasyon alanlarında önemli görevler üstlenen Cem, liderlik ettiği ekiplerle şirketin uluslararası büyümesine katkı sundu. Sorumluluk alanındaki Birleşik Arap Emirlikleri’nin Haziran 2026’da GLP-1 tabletinin ABD dışındaki ilk lansman pazarı olması, Orta Doğu ve Orta Asya bölgesinin şirketin gelecek büyüme yolculuğundaki stratejik rolünü gösteren önemli bir dönüm noktası oldu.

Cem Özenç – Grup Başkan Yardımcısı, IO FAST

Novo Nordisk’in uluslararası operasyonlarında 20 yılı aşkın süredir farklı coğrafyalarda liderlik rolleri üstlenen Cem Özenç, Türkiye’de başlayan kariyerinin ardından Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Avustralya’da önemli sorumluluklar aldı. Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları organizasyonunda Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra Ağustos 2025’te Kopenhag’a geçerek IO FAST Grup Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

IO FAST, doğrudan hasta ve tüketici etkileşimi, içerik ve medya, dijital sağlık, iş birlikleri, teknoloji ve veriyi uçtan uca bir yapıda buluşturan global bir yapılanma olarak konumlanıyor. Özenç, bu yapının lideri olarak ABD dışındaki International Operations organizasyonunda tüketici etkileşimi ve çok kanallı dönüşümün hızlandırılmasına liderlik ediyor.

Cihan Serdar Kızılcık – Genel Müdür, Novo Nordisk Tayland

Kariyerine Türkiye’de başlayan Cihan Serdar Kızılcık, Malezya ve Filipinler Genel Müdürlüğünün ardından Asya-Pasifik bölgesindeki liderlik yolculuğunu Novo Nordisk Tayland Genel Müdürü olarak sürdürüyor. Kızılcık, bölgede diyabet ve obezite alanındaki hasta odaklı sağlık çözümlerinin geliştirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesine liderlik ediyor.

Dilek Doğan Gürlük – Genel Müdür, Novo Nordisk İrlanda

İlaç sektöründe 20 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip Boğaziçi Üniversitesi mezunu Dilek Doğan Gürlük, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Asya-Pasifik’te üstlendiği ticari liderlik rollerinin ardından Novo Nordisk Hollanda organizasyonunda Kıdemli Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2025 yılında Novo Nordisk İrlanda Genel Müdürü olarak atanan Gürlük, farklı sağlık sistemleri ve pazarlarda edindiği deneyimi İrlanda’ya taşıyarak stratejik büyüme, markalaşma ve yüksek performanslı ekiplerin gelişimine liderlik ediyor.

Dr. Emel Mashaki – Ar-Ge Kıdemli Başkan Yardımcısı, Global Regülasyon, Kalite ve Klinik Raporlama,

Novo Nordisk’in Danimarka’daki genel merkezinde Ar-Ge yonetim kurulunda olup organizasyonunun kritik liderlik rollerinden birini üstlenen Dr. Emel Mashaki, 25 yılı aşkın uluslararası deneyimiyle global regülasyon bilimleri, klinik geliştirme ve kalite süreçlerine liderlik ediyor. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan ve Ingiltere Cardiff universitesinde eczacılık ve Ilac gelistirme alanında doktora derecesi bulunan Mashaki, Novo Nordisk’in yenilikçi tedavilerinin dünya genelindeki sagik otorite iliskileri, ruhsatlandırma ve klinik gelistirme süreçlerini yönetiyor”

Zeynep Yardımcı – Başkan Yardımcısı, APAC Medikal, Gerçek Yaşam Verileri, Ruhsatlandırma ve Farmakovijilans

17 yılı aşkın süredir Novo Nordisk bünyesinde görev yapan Özgen Zeynep Yardımcı, kariyerini klinik araştırmalar, ruhsatlandırma, farmakovijilans ve medikal alanlarındaki liderlik rolleriyle şekillendirdi. Türkiye’den başlayan uluslararası kariyer yolculuğuna Dubai ve Singapur’da bölgesel liderlik görevleri ustlenerek devam etti. Yardımcı, bugün Novo Nordisk Asya-Pasifik Bölgesi’nde Medikal, Gerçek Yaşam Verileri (RWE), Ruhsatlandırma ve Farmakovijilanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta; başta obezite ve diyabet olmak üzere bilimsel verilerin sağlık profesyonelleriyle buluşturulması, gerçek yaşam kanıtlarının geliştirilmesi ve yenilikçi tedavilere erişimin desteklenmesine liderlik etmektedir.

Sedef Hanioğlu Tokat – Kıdemli Direktör, Medikal ve Pazarlama, BA Europe East

Strateji ve pazarlama alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip Sedef Hanioğlu Tokat, yaklaşık sekiz yıldır Novo Nordisk bünyesinde farklı coğrafya ve fonksiyonlarda önemli liderlik görevleri üstlenmektedir. Kariyeri boyunca Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve global organizasyonlarda pazarlama, müşteri deneyimi ve obezite iş birimi gibi farklı alanlarda sorumluluk alan Hanioğlu Tokat, Mart 2025’ten bu yana Business Area Europe East organizasyonunda Medikal ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Direktör olarak görev yapmaktadır. Mevcut rolünde medikal ve ticari perspektifleri bütüncül bir yaklaşımla bir araya getirerek bölgenin stratejik önceliklerine liderlik etmektedir

Şebnem Avşar Tuna – General Manager, Novo Nordisk UK

Şubat 2025’ten bu yana Novo Nordisk İngiltere Genel Müdürü olarak görev yapan Şebnem Avşar Tuna, Avrupa’nın önde gelen sağlık pazarlarından birinde ticari büyümenin hızlandırılması, organizasyonel dönüşüm ve stratejik liderlik alanlarına odaklanmaktadır. 25 yılı aşkın kariyeri boyunca CIS bölgesi, Güney Asya, Okyanusya ve Asya Pasifik’te üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Tuna, İngiltere sağlık sistemi kapsamında stratejik sağlık hizmetlerine erişim girişimlerinin şekillendirilmesinde de önemli rol oynamıştır. Tuna, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.

Şule Erdim Ersoy – Genel Müdür, Novo Nordisk Vietnam

İlaç sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Şule Erdim Ersoy, Novo Nordisk Azerbaycan Genel Müdürlüğünün ardından Ağustos 2026 itibarıyla Novo Nordisk Vietnam Genel Müdürü olarak atandı. Ersoy, daha önce Novo Nordisk’te Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarını kapsayan farklı bölgelerde diyabet ve obezite alanlarında ticari liderlik görevlerinde bulundu. Hızla gelişen bir ülke olan Vietnam’da, Ersoy’un odağında kronik hastalıkların yenilikçi çözümlerle yönetimi, sağlık otoriteleriyle stratejik ilişkiler ve sürdürülebilir büyüme politikalarının hayata geçirilmesi bulunuyor.

Danimarka’daki genel merkezden Birleşik Krallık, İrlanda, Tayland, Vietnam ve Singapur’a uzanan bu tablo, Türkiye’nin Novo Nordisk için yalnızca büyüyen bir pazar değil, aynı zamanda global yönetim kadrolarını besleyen güçlü bir yetenek merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de şekillenen liderlik deneyimi bugün dünyanın farklı bölgelerinde diyabet, obezite ve nadir hastalıklar gibi öncelikli sağlık alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlıyor.