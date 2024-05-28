Novo Nordisk Türkiye’den uluslararası iki üst düzey atama

Danimarka merkezli global sağlık firması Novo Nordisk, çok sayıda kadın lider yetiştirerek global pozisiyonlara atamaya ve tüm çalışanlarına uluslararası kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Novo Nordisk Türkiye'nin yönetim ekibinden uluslararası pozisyonlara iki üst düzey atama gerçekleşti.

Türkiye Obezite ve İş Geliştirme Kıdemli Direktörü olarak görev yapan Rabia Demet Özcan, Novo Nordisk Bulgaristan Genel Müdürü; Türkiye Diyabet ve GLP-1 İş Ünitesi Kıdemli Direktörü Mert Yıldırım ise Güneydoğu Avrupa Bölgesi Ticari, Tedaviye Erişim ve Strateji Kıdemli Direktörü olarak atandı. Söz konusu atamalar, 1 Ağustos itibarıyla gerçekleşecek.

Rabia Demet Özcan'ın atanması sonrası şu anki görevini ise Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Nadir Hastalıklar Kıdemli Direktörü Ayça Öztürk Orhun teslim alacak. Mert Yıldırım'ın görevini devralacak kişinin duyurusu ise gelecek aylarda paylaşılacak.

Rabia Demet Özcan

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ilaç sektöründe farklı görevlerde ve şirketlerde 21 yıllık deneyim kazanan Rabia Demet Özcan, kariyerine Schering AG'de Ürün Müdürü olarak başladı ve ardından Sanofi'ye geçiş yaparak burada Fransa Genel Merkezinde global deneyim kazandı.

2017 yılında Novo Nordisk Türkiye'de Klinik, Medikal, Ruhsatlandırma ve Kalite Direktörü olarak göreve başlayan Özcan, ekibinin başarılı şekilde stratejik bir fonksiyona dönüştürülmesine ve Türkiye'de kurulan Klinik Araştırmalar Geliştirme Merkezi'nin, şirketin dünyadaki en büyük 5'inci merkezi olmasına büyük katkı sağladı. Sonrasında organizasyonda Biyofarma, Obezite ve GLP- İş Ünitesi Direktörü rollerine atanan Özcan, 2023 yılından bu yana Novo Nordisk Türkiye yönetim ekibinde Obezite ve İş Geliştirme İş Ünitesi Kıdemli Direktörü olarak görev aldı.

Mert Yıldırım

Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Kimya Bölümü'nden mezun olan Mert Yıldırım da yüksek lisansını aynı üniversitede Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi bölümünde tamamladı. Kariyerine Novartis'te satış temsilcisi olarak başlayan Yıldırım, kardiyovasküler ve diyabet alanlarında ürün müdürü olarak tecrübe kazandıktan sonra, 2012 yılında Novo Nordisk Türkiye'nin diyabet ekibine katıldı ve bir süre sonra Danimarka'da kısa süreli bir görevlendirmede çalıştı. Türkiye'ye dönerek ticari alana geçiş yapan Yıldırım, obezite ve diyabet alanlarında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla "En İyi Satış Direktörü", "En İyi Ürün Lansmanı" ve "En iyi Obezite Ekibi" ödüllerini kazandı.

Ayça Öztürk Orhun

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Ayça Öztürk Orhun ise aynı üniversitede yüksek lisans, executive MBA yaptı. Kariyerine Wyeth İlaçları'nda satış temsilcisi olarak başlayan Orhun, ardından Lundbeck İlaçları'nda ürün müdürü olarak görev aldı. Johnson & Johnson ve Amgen firmalarının ülke ve bölge organizasyonlarında satış pazarlama, stratejik planlama, iş mükemmeliyeti, iş geliştirme departmanlarında farklı liderlik görevlerini yürüten Orhun, 2019 yılında Novo Nordisk Türkiye organizasyonuna Biyofarma İş Ünitesi Kıdemli Direktörü olarak katılarak stratejik projelere öncülük etti.

2020 yılında Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinde Nadir Hastalıklar Kıdemli Direktörü görevine atanan Orhun, bölgenin kuruluş aşamasından bugüne nadir hastalıklar stratejisinin geliştirilmesine ve başarıyla uygulanmasına liderlik etti.