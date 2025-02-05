Novo Nordisk'in kârı beklentileri aştı

Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk'in dördüncü çeyrek kârı beklentileri aştı. Bununla birlikte Şirket, 2025 yılı için 2024'e kıyasla daha yavaş bir satış büyümesi öngördü.

Novo Nordisk, Ekim ve Aralık döneminde satışlarını 80,14 milyar Danimarka kronu olan beklentilerin üzerine çıkararak 85,68 milyar krona yükseltti

Faaliyet kârı, 33,6 milyar kronluk analist beklentilerinin üzerine çıkarak, yüzde 37 artışla 36,7 milyar Danimarka kronu oldu.

Net kâr da 26,06 milyar dolar olan beklentileri aşarak 28,236 milyar kron seviyesine gerçekleşti.

Novo Nordist, aynı etken maddeyi içeren obezite ilacı Wegovy ve diyabet ilacı Ozempic'e olan talebin yumuşaması nedeniyle bu yıl satışlarda yüzde 16 ila yüzde 24 arasında bir büyüme beklediğini ve bu oranın bir yıl öncesine göre daha zayıf olduğunu açıkladı.

CEO Lars Fruergaard Jorgensen yaptığı açıklamada, "2025 yılında ticari uygulamaya, erken ve geç aşama Ar-Ge hattımızın ilerlemesine ve üretim kapasitemizin genişletilmesine odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.