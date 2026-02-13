Novo Nordisk’ten alışılmışın dışında bir 14 Şubat hasta farkındalık çalışması

Novo Nordisk’in hasta farkındalık çalışması yaklaşımı, markanın temellerindeki sevgi hikayesine dayanıyor. 1923 yılında Nobel ödüllü fizyolog August Krogh, diyabet hastası olan eşi Marie Krogh’un tedaviye erişebilmesi için insülini Danimarka’da üretme izni alarak şirketin ilk adımlarını atmıştı. Bir eşin sağlığına kavuşması için gösterilen özveriyle kurulan Novo Nordisk, bugün de aynı tutkuyla bireyleri sevdikleri ve kendileri için sağlıklarını korumaya davet ediyor.

Hasta farkındalık çalışması ilişkilerin doğasında olan belirsizlikleri, ne olacağız sorularını ve sevgililerin kafa karıştıran hallerini yaratıcı illüstrasyonlarla ele alıyor. Görsellerde yer alan “Gelgitli Sevgili”, “Saatsiz Sevgili” ve “Şifreli Sevgili” karakterleri üzerinden verilen mesaj ise çok net: “Kalbin tüm bu ilişki karmaşalarına dayanabilir, ancak fazla kilolara ve getirdiği risklere dayanamaz.”

Klişelerin ötesinde bir davet: "Doktoruna danış, sağlığına kavuş"

Novo Nordisk, bu farkındalık hareketiyle geleneksel 14 Şubat iletişiminden ayrışarak, odağı tüketimden ‘sağlıklı yaşam bilincine’ kaydırıyor. Hasta farkındalık çalışmasının temel amacı; obezitenin estetik bir mesele olmanın ötesinde, kalp hastalıkları dahil 200’den fazla hastalığı tetikleyen ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekmek. Geleneksel Sevgililer Günü klişelerini yıkan hasta farkındalık çalışması, “Doktoruna danış, sağlığına kavuş” söylemiyle bireyleri uzman desteği almaya davet ederken şu soruyu da sorduruyor: “Kalbimi aşk hayatımda yaşadığım kafa karışıklıklarından daha çok etkileyen bir şey olabilir mi?

Novo Nordisk, bu 14 Şubat’ta herkesi kendi sağlığı için bir adım atmaya davet ediyor.