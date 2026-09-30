  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Novo Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Çambol oldu
Takip Et

Novo Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Çambol oldu

Novo Türkiye, pazarlama organizasyonunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevine Pelin Çambol atandı. Çambol, yeni görevinde Novo Türkiye’nin pazarlama stratejilerine ve pazarlama ekibine liderlik edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Novo Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Çambol oldu
Takip Et

Novo Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevine Pelin Çambol atandı.

Pelin Çambol kimdir?

Pelin Çambol, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezuniyetinin ardından University of Leeds’te İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine Anadolu Grubu’nda başlayan Çambol; Anadolu Efes bünyesinde uluslararası markaların pazarlama ve marka yönetimi süreçlerinde çeşitli liderlik rolleri üstlendi. Kariyer yolculuğuna Vodafone Türkiye’de Sponsorluk İletişimi ve Marka Aktivasyonu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak devam eden Çambol, son olarak Sanofi Consumer Healthcare ve Opella’da Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Pazarlama Lideri olarak görev aldı. Çambol, hızlı tüketim ürünleri telekomünikasyon ve ilaç sektörlerindeki 20 yılı aşkın deneyimini Novo Türkiye’nin stratejik hedeflerine taşıyacak.

Vergi denetiminde yeni dönem: 3 yeni daire faaliyete geçiyorVergi denetiminde yeni dönem: 3 yeni daire faaliyete geçiyorEkonomi
TÜVTÜRK’ten doğal afet risklerine karşı güvenlik adımıTÜVTÜRK’ten doğal afet risklerine karşı güvenlik adımıŞirket Haberleri

 