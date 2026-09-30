Novo Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Çambol oldu

Novo Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevine Pelin Çambol atandı.

Pelin Çambol kimdir?

Pelin Çambol, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezuniyetinin ardından University of Leeds’te İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine Anadolu Grubu’nda başlayan Çambol; Anadolu Efes bünyesinde uluslararası markaların pazarlama ve marka yönetimi süreçlerinde çeşitli liderlik rolleri üstlendi. Kariyer yolculuğuna Vodafone Türkiye’de Sponsorluk İletişimi ve Marka Aktivasyonu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak devam eden Çambol, son olarak Sanofi Consumer Healthcare ve Opella’da Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Pazarlama Lideri olarak görev aldı. Çambol, hızlı tüketim ürünleri telekomünikasyon ve ilaç sektörlerindeki 20 yılı aşkın deneyimini Novo Türkiye’nin stratejik hedeflerine taşıyacak.