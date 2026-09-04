Novonesis Türkiye Ülke Müdürü Tunçkol: Biyoçözümlerde Türkiye pazarının 2035 hedefi 12 milyar Euro

Novonesis Türkiye Ülke Müdürü Pınar Tunçkol, şirketin biyolojik çözümler alanındaki faaliyetlerini ve Türkiye pazarındaki hedeflerini değerlendirdi. Tunçkol, Novonesis’in 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip iki Danimarka kökenli şirket olan Chr. Hansen ve Novozymes’in 2024 yılı başında birleşmesiyle kurulduğunu belirtti. Şirket merkezinin Danimarka’da yer aldığını ifade eden Tunçkol, önceliklerinin biyolojik çözümler aracılığıyla dünyadaki sürdürülebilirlik ve ekonomik sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler sunmak olduğunu vurguladı.

Operasyonel gücün odağında bilimsel araştırmaların yer aldığını vurgulayan Tunçkol, dünya genelindeki 40’ı aşkın AR-GE ve uygulama laboratuvarında bölgesel çözümler geliştirildiğini ifade etti. Bu yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Tunçkol, “Her sene ciromuzun yaklaşık yüzde 11’ini AR-GE’ye harcıyoruz. Bu çok ciddi bir oran ve bu sayede 10 binden fazla suş kütüphanemiz, 9 bine yakın patentli ürünümüz var” bilgisini paylaştı. Biyoçözümlerin 30’u aşkın sektöre dokunduğunu belirten Tunçkol, “Gıda sektörünün yanı sıra giyim sanayisinde de kullanılan enzimler, tekstil üretiminde su ve enerji tüketimini belirgin şekilde düşürüyor. Ev bakım tarafında ise düşük sıcaklıklarda dahi zorlu lekeleri çıkarma vaadi, yine bu enzim çözümleri sayesinde gerçeğe dönüşüyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de tarım ve enerjide büyük potansiyel görünce odaklandık”

Yerel pazardaki varlıklarının 40 yılı aştığı bilgisini veren Tunçkol; gıda, içecek ve deterjan segmentlerindeki güçlü konuma işaret etti. Gelecek projeksiyonlarında iki ana sektörün öne çıkacağını belirten Tunçkol, “Türkiye’nin potansiyelini düşündüğümüzde, tarım ve enerjinin önümüzdeki yıllarda ön planda olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda tarımsal üretimde bitki ve toprak sağlığını destekleyen biyolojik alternatifler, mevcut kimyasal girdilerin ikamesi ya da tamamlayıcısı olarak konumlandırılmaktadır” dedi. Enerji başlığındaki dönüşüme de değinen Tunçkol, “Türkiye biyoyakıt adaptasyonunda henüz gelişme aşamasında olan ülkeler arasında yer alsa da, sahip olduğu yüksek tarımsal potansiyel bu dönüşüm için son derece uygun bir zemin sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF) ve biyoenerji alanında sektörün önde gelen oyuncularına teknolojik çözüm ortaklığı sunduklarını açıklayan Tunçkol, atık kızartmalık yağların (UCO) toplanmasına dayalı modelin tek başına yetersiz kalacağı uyarısında bulundu. Bu hatta yaşanabilecek bağımlılığın ilerleyen dönemde yeni hammadde krizlerine ve fiyat enflasyonuna yol açabileceğini savunan deneyimli isim, yerli bitkisel varlıkların ve tarımsal atıkların değerlendirilmesi adına üniversite-sanayi iş birliklerinin şart olduğunu kaydetti.

“2035’te biyoçözüm potansiyelinin 3 katına çıkacağını öngörüyoruz”

Sektörün ülke ekonomisindeki karşılığını rakamlarla açıklayan Pınar Tunçkol, “Biyoçözümler, Türkiye açısından baktığımızda şu anda yaklaşık 4 milyar Euro’luk bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin 2035 yılına geldiğimizde neredeyse üç katına çıkacağını öngörüyoruz” dedi. Yurt içi pazarda doğrudan bir imalat tesislerinin bulunmadığını, ürün tedarikanın yurt dışından sağlandığını belirten Tunçkol, yerel operasyonların niteliğini ise şöyle özetledi: “İstanbul Ataşehir’deki aplikasyon laboratuvarlarımızda, Türkiye’ye özgü somun ekmek veya beyaz peynir gibi ürünlerin karakteristik aromalarını oluşturacak çözümler geliştirebiliyoruz. Yaklaşık 100 kişilik ekibimizle, her yıl yeni ekipman ve aplikasyonlar ekleyerek laboratuvarlarımıza yatırım yapmayı sürdürüyoruz.”