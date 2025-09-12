Nuh Çimento’dan ABD’de adımı

  1. Ekonomim
Nuh Çimento, Amerika’da “Ark Investment Corporation” adlı yeni bir şirket kurduğunu duyurdu.

Nuh Çimento, Amerika pazarında yeni bir adım attı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, verimlilik ve kârlılığa katkı sağlamak, ayrıca yatay ve dikey büyüme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla daha önce üst düzey yöneticilerin görevlendirildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu çalışmalar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde “Ark Investment Corporation” unvanlı yeni bir şirket kurulduğu belirtildi. Şirket yönetimi, yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarını izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Nuh Çimento, söz konusu adımın küresel ölçekte büyüme stratejilerinin bir parçası olduğuna dikkat çekti ve gelişmelerin yatırımcılarla şeffaf şekilde paylaşılacağını bildirdi.

