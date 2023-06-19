Numan Kaleli Çanakkale’nin ardından İstanbul Pendik’te

BURSA/EKONOMİ

Yapı malzemeleri ve yapı mobilyaları alanında hizmet veren Kaleli dün Pendik’te açılış kokteyli düzenleyerek yeni mağazasını hizmete sundu. Açılış kokteyline; Numan Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Pendik Belediye Başkan Vekili Atakan Yüce, yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalar, basın mensupları ve davetliler yoğun katılım gösterdi.

Marmara bölgesinde 50 yılı geçen tecrübesi ile; altyapı & üstyapı su ve doğalgaz tesisat malzemeleri, seramik ve banyo ürünleri, yapı kimyasalları, parke, mutfak mobilyaları, iç oda kapıları ve çelik kapılar gibi yapı malzemeleri alanında seçkin markaların ana bayiliğini yaparak müşterileriyle buluşturan Kaleli, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 1.400 metrekare ve 2 katlı binasında mimari destek, güçlü satış ve lojistik ağı alanıyla müşteri odaklı yaklaşımıyla tüm iş ortakları ve ziyaretçileri için çözüm merkezi olmayı hedefliyor.

50. yılında NG Kütahya Seramik ile sağladığı ortaklığını Bursa merkez mağazasının dönüşü ile başlatan Kaleli, bugün dört farklı şehirde, beş ayrı noktada varlığını sürdürüyor.