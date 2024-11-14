Nurel Medikal, yüksek teknoloji medikal ürünlere odaklandı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Medikal tekstiller alanında Türkiye’nin sayılı üreticilerinden olan Nurel Medikal, ameliyathaneler için tek kullanımlık cerrahi örtü, önlük ve set üretiyor. Bursa’nın medikal tekstil alanında öncü firmalarından biri olan Nurel Medikal, ihracat başarısını artırarak Avrupa pazarında etkisini genişletiyor. Şirketin ihracat oranı, geçtiğimiz yıl yüzde 65 iken bu yıl yüzde 83’e çıktı. Ürünlerin yüzde 60’ını kendi markası altında ihraç eden firma, yüzde 20’sini ise dolaylı olarak ihraç ediyor. İhracat oranını yüzde 83’e çıkaran Nurel Medikal, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın önde gelen ülkeleri başta olmak üzere, Orta ve Kuzey Afrika'da da geniş bir müşteri kitlesine sahip. Şirket, farklı pazarlarda yerel distribütörler ve hastane gruplarıyla iş birliği yapıyor. Alanında dünya liginde bir oyuncu haline gelen Nurel Medikal, aynı zamanda NATO ve Birleşmiş Milletler’in (BM) de onaylı tedarikçisi. EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile yeni tesislerinde bir araya gelen Şirketin Genel Müdürü Remzi Çakmak, medikal tekstil ürünlerinin hijyen, hasta güvenliği ve operasyonel kolaylık açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Globalde ilk 20’de yer alıyor

Bursa’daki 12 bin metrekarelik yeni tesislerinde üretim kapasitelerinin henüz yüzde 40’ını kullandıklarını belirten Çakmak, “Şu anda tek vardiya çalışıyoruz. Hedefimiz, iki vardiya sistemiyle kapasiteyi yüzde 60’ın üzerine çıkarmak. Ocak ayında global bir firmayla beş yıllık bir anlaşmayı sonuçlandırmayı bekliyoruz. Bu anlaşma ile kapasitemizi doldurabilecek durumdayız. Medikal tekstil ürünleri hijyen, hasta güvenliği ve operasyonel kolaylık açısından vazgeçilmezdir. İhracat kilogram değerlerimiz 5 doların üzerinde. Özellikle Avrupa pazarında büyümeye odaklandık” dedi. Nurel Medikal olarak sağlık personeli ve hastayı mikroorganizmalardan koruyacak bariyer özellikli 3 binden fazla farklı cerrahi örtü çeşidi ürettiklerini anlatan Remzi Çakmak, “Kalp ameliyatları, sezaryen doğumlar veya omurga operasyonları gibi her branş için özel tasarımlar yapıyoruz. Bu örtüler, yalnızca hijyen sağlamakla kalmıyor; cerrahi süreci de kolaylaştırıyor” diye konuştu. Medikal tekstil ürünlerinin ötesine geçerek, yüksek teknolojiye sahip yeni ürünlere yatırım yapmayı planladıklarını da belirten Çakmak, kardiyoloji alanında yeni ürünler geliştirmek için fizibilite çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

2019 yılına ait bir global rapora göre, dünya çapında önde gelen cerrahi örtü üreticileri arasında ilk 20’de olduklarını belirten Çakmak, Avrupa’da sektördeki lider firmalar arasında yer aldıklarını ifade etti. Çakmak, “Şu anda Avrupa pazarında üretim kapasitemizle ilk 10 içindeyiz. Rakiplerimiz arasında yıllık ciroları 5-10 milyar euroya ulaşan dev firmalar var. Biz de yatırımlarımızı artırarak sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin en büyük temiz odası

Türkiye’de cerrahi örtüler gibi tek kullanımlık medikal ürünlerin kullanımı gelişmiş ülkelere kıyasla düşük kaldığına vurgu yapan Remzi Çakmak, dünya genelinde ameliyathanelerde kullanılan örtülerin yaklaşık yüzde 60’ının tek kullanımlık, yüzde 40’ının ise yıkanıp yeniden kullanılabilir durumda olduğunu, kullanılan ürünlerin steril ve güvenli olmasının hayati bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti. Çakmak, “Yeni tesisimizdeki filtre sistemimiz dakikada 20 defa havayı alıp temizliyor. Şu anda 3 bin 150 metrekarelik Türkiye’nin en büyük temiz odası bizde bulunuyor. Üretim alanımız bir ameliyathanenin tüm steril olanaklarına sahip” dedi.