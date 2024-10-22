NURUS, Calma Akustik Podları ve ödüllü ofis sandalyeleri ile Orgatec 2024’te

ANKARA (EKONOMİ)

Bu yıl 22-25 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen global mobilya ve tasarım sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Orgatec'e katılan Nurus ileri mühendislik ve teknolojiyi buluşturan dünya markalarıyla aynı holde yer alıyor.

Sektörde 97. yılını geride bırakırken global büyümesine hız veren Nurus’un, global pazardaki başarısını yalnızca mobilya üretimiyle sınırlı kalmayarak, ileri teknoloji ve mühendislik çözümlerini ofis yaşamına entegre etmesiyle sürdürüyor. Nurus'un Orgatec'te sergilediği ürünler arasında, gelişmiş akustik teknolojilerle donatılmış Calma akustik podları ve ödüllü ofis sandalyeleri, çalışma ortamlarında sessizlik, konfor ve verimliliği buluşturan yenilikçi çözümler olarak dikkat çekiyor.

Sessizlik ve verimliliği buluşturan Calma Akustik Podları

Nurus’un Calma akustik podları, çalışma alanlarında sessizlik ve verimliliği dengeli bir şekilde bir araya getiren yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Gelişmiş mühendislik ve ileri teknolojinin ürünü olan Calma podları, çalışanların sessiz bir ortamda daha yüksek konsantrasyon ve odaklanma sağlaması amacıyla tasarlandı. Ancak tamamen izole etmek yerine, dengeli bir akustik deneyimi sunarak, iş dünyasında verimliliği artırıyor.

Calma Akustik Podları, A Sınıfı Ses Yalıtımı Sertifikası ve Indoor Air Quality Sertifikalı malzemeleri sayesinde, yalnızca sessizlik değil, aynı zamanda sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyor. Kullanıcıların kişisel tercihleri doğrultusunda özelleştirilebilen Calma, çalışma alanlarında kontrollü sessizlik kavramını yeni bir seviyeye taşıyor. Hem bireysel çalışma alanları hem de ekip çalışmaları için ideal bir ortam sağlayan Calma, verimliliği artırırken, çalışanların sağlığını ve konforunu ön planda tutuyor.

Modern iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış olup akustik podlar, özellikle açık ofisler ve yoğun çalışma ortamlarında sessizlik, odaklanma ve verimliliği bir araya getiren sağlıklı bir sessizlik deneyimi sunuyor.