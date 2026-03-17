Nurus Yönetim kadrosunu güçlendiriyor

Yaklaşık bir asırlık tasarım, mühendislik ve üretim birikimine sahip olan Nurus, çalışma alanlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi ürün ve çözümleri bugün 45’ten fazla ülkede kullanıcılarla buluşturuyor. Şirket, yeni dönemde ürün odaklı büyümesini hızlandırmayı, uluslararası pazarlardaki varlığını genişletmeyi ve ticari organizasyonunu daha ölçeklenebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Nurus’a katılan Mert Başar, şirketin ticari operasyonlarının yönetimi, satış kanallarının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlarda yeni büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi alanlarında sorumluluk üstlenecek. Başar’ın liderliğinde şirketin ticari organizasyonunun güçlendirilmesi, yeni pazarlara açılımın hızlandırılması ve Nurus markasının küresel ölçekte daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Kariyeri boyunca teknoloji, telekomünikasyon ve altyapı sektörlerinde önemli görevler üstlenen Mert Başar; Nurus’a katılmadan önce Azerbaycan’ın lider mobil operatörü Azercell Telecom’da Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı, şirketin büyüme stratejileri ve ticari dönüşüm süreçlerinde aktif rol aldı.

Başar daha önce İGA İstanbul Havalimanı’nda ve Global Ports Holding’de Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Türk Telekom Grubu’nda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Turkcell’de Kurumsal Müşteriler Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.

Profesyonel kariyerine teknoloji sektöründe başlayan Başar, Compaq ve Hewlett-Packard’da çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı.

Şubat 2026 itibarıyla Nurus’ta Satış ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür olarak göreve başlayan Mert Başar’ın liderliğinde şirketin ticari yapısının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerinin hızlandırılması planlanıyor.