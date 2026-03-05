Nvidia CEO'su Huang: OpenAI'ya 30 milyar dolarlık yatırım son olabilir

Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin OpenAI'ya yaptığı 30 milyar dolarlık yatırımın, yapay zekâ girişiminin halka arz sürecine hazırlanmasıyla birlikte "son yatırım olabileceğini" açıkladı.

Huang, OpenAI ile daha önce gündeme gelen 100 milyar dolarlık yatırım fırsatının artık "gündemde olmadığını" belirterek bunun temel nedeninin şirketin yıl sonuna doğru halka açılmayı planlaması olduğunu ifade etti.

Huang ayrıca Nvidia'nın OpenAI'nın rakibi Anthropic'e yaptığı 10 milyar dolarlık yatırımın da muhtemelen son olacağını söyledi. Nvidia, Anthropic'e yatırım yapma planlarını geçen Kasım ayında Microsoft ile birlikte duyurmuştu.