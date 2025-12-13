Nvidia, Çin talebine yanıt olarak H200 çip üretimini artırmayı değerlendiriyor
Nvidia, H200 yapay zeka çiplerine yönelik Çin’den gelen yoğun talep nedeniyle üretim kapasitesini artırmayı değerlendiriyor. Şirket, mevcut siparişlerin üretim seviyesini aşması üzerine Çinli müşterilere tedariki güvence altına almak için yeni planlamalar yapıyor.
Trump’tan satış onayı: Gelirin yüzde 25’i ABD’ye
ABD Başkanı Trump, H200 çiplerinin Çin’e satışına izin verileceğini açıkladı. Satışlardan elde edilecek gelirin yüzde 25’inin ABD hükümetine aktarılması şartı bulunuyor.
Çinli şirketler hazır, Pekin’in kararı bekleniyor
Çinli şirketler çipleri satın almaya istekli olsa da Pekin yönetimi henüz resmi onay vermedi. Çinli yetkililer, çiplerin ülkeye girişine izin verilip verilmeyeceğini belirlemek için acil toplantılar düzenliyor.
Aşırı talep üretim artışını gündeme taşıdı
Çin’den gelen olağanüstü talep, Nvidia’nın üretim kapasitesini artırma ihtimalini masaya getirdi. Sürecin nasıl şekilleneceği ise Çin hükümetinin vereceği kararlara bağlı olacak.