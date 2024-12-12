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Nvidia Çin’de işe alımları artırdı

Nvidia yapay zekâ destekli otomobillere odaklanmak amacıyla Çin'de işe alımlara yöneldi.

Haber Merkezi
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Nvidia Çin’de işe alımları artırdı
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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia yapay zekâ destekli otomobillere odaklanmak için Çin'de işe alımları artırıyor.

Bloomberg News'un haberine göre Nvidia, araştırma yeteneklerini geliştirmek ve yeni otonom sürüş teknolojilerine odaklanmak için bu yıl Çin'de yüzlerce personel istihdam etti.

Şirketin faaliyetlerini bilen kişilere dayandırılan haberde, Nvdia'nın Pekin'de otonom sürüş üzerine çalışan araştırmacılardan oluşan bir ekibi güçlendirmek için yaklaşık 200 kişiyi işe aldığı belirtildi.

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