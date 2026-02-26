Nvidia hisseleri, güçlü bilançoya rağmen baskı altında

Deniz Güldağ

Kârlılıkta brüt yüzde 75 marjı tekrar yakalayan ve ‘networking’ gelirleri beklentileri aşan Nvidia’nın borsa performansı ise açıklanan güçlü bilançoya karşın oldukça sınırlı kaldı. Uzmanlara göre, yapay zeka geliştirmeleri için yaptığı yüksek miktarda harcamanın sürdürülebilirliğine yönelik artan soru işaretleri, şirketin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Bu arada, Nvidia içinde bulunduğumuz çeyrek için 78 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu rakam, Wall Street’in 72,1 milyar dolarlık beklentisinin yaklaşık 6 milyar dolar üzerinde. Ancak bu güçlü öngörüye rağmen Nvidia hisseleri dün borsada çoğunlukla yatay bir seyir izledi.

Şirket, Ocak ayı sonunda sona erecek mali yılın son çeyreğinde gelirini yıllık bazda yüzde 73 artırarak 68,1 milyar dolara çıkardı. Bu sonuç, yaklaşık 65 milyar dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Son çeyrekte net kâr 43 milyar dolar olarak açıklanırken, 36,4 milyar dolarlık tahminleri aştı.

Nvidia’nın toplam yıllık geliri 2026 mali yılında ilk kez 200 milyar doların üzerine çıktı. Şirketin yıllık net kârı ise 120 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Buna karşın, görünen o ki, yapay zeka sektöründeki harcamaların sürdürülebilirliği konusundaki endişeler yatırımcıların iştahını azalttı. Özellikle Silikon Vadisi’ndeki büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezlerine yaptığı devasa yatırımlar ve sektörü zorlayan bellek çipi kıtlığı, piyasalarda temkinli bir hava yaratıyor.