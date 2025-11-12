Nvidia hisselerini sattı: Hisseler sert düştü

Japon teknoloji devi SoftBank Group, OpenAI’a yapılacak 22,5 milyar dolarlık yatırımı finanse etmek için ABD’li çip üreticisi Nvidia’daki tüm hisselerini 5,83 milyar dolara sattığını açıkladı.

Yatırımcıların bu satıştan memnun olmamasıyla Tokyo Borsası açılışında SoftBank hisseleri yüzde 10'a varan düşüş gösterdi. SoftBank hisseleri kapanışa yakın yüzde 6,23 kayıpla işlem gördü.

Şirket, ekim ayında 32,1 milyon Nvidia hissesini elden çıkardığını ve T-Mobile’daki pozisyonunu azaltarak 9,17 milyar dolar topladığını mali raporunda duyurmuştu.

SoftBank Mali İşler Direktörü Yoshimitsu Goto, yatırımcı sunumunda "Finansal gücümüzü korurken yatırımcılara çok sayıda fırsat sunmak istiyoruz" dedi.

Asya'daki diğer teknoloji hisseleri de geriledi. Advantest ve Tokyo Electron yüzde 2’den fazla düşerken, TSMC yüzde 0,34, SK Hynix yüzde 1,62 değer kaybetti.