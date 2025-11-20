Nvidia için hedef fiyatlar yukarı yönlü revize edildi

Beklentilerden daha iyi gelen gelir ve kar rakamlarının ardından, büyük yatırım bankaları ve analist kuruluşları şirketin hisse potansiyeline yönelik beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

JPMorgan hedef fiyatını 215 dolardan 250 dolara yükseltirken, Jefferies de benzer şekilde Nvidia için hedefini 240 dolardan 250 dolara çıkardı. Melius Research, piyasadaki en güçlü revizyonlardan birine imza atarak hedef fiyatını 300 dolardan 320 dolara taşıdı. Citigroup da şirket için hedefini 220 dolardan 270 dolara yükseltti. Susquehanna ise Nvidia için hedef fiyatını 230 dolardan 250 dolara revize etti.

Günün erken saatlerinde gelen değerlendirmelerde Deutsche Bank, Nvidia için “tut” tavsiyesini koruyup hedef fiyatı 180 dolardan 215 dolara çıkarırken, Bernstein "outperform" notunu yinleyerek hedefini 225 dolardan 275 dolara yükseltmişti. Benchmark da Nvidia’ya yönelik "al" tavsiyesini sürdürüp hedef fiyatını 220 dolardan 250 dolara güncelledi.

Needham için Nvidia için hedef fiyatını 240 dolar olarak korudu.

Nvidia hisseleri seans öncesi işlemlerde düne göre yüzde 5,02 artışla 195,88 dolardan işlem görüyor.