Nvidia-OpenAI yatırım görüşmeleri askıya alındı

Nvidia Corporation ile OpenAI arasında 100 milyar dolara kadar çıkabilecek yatırım görüşmeleri sonuçsuz kaldı. The Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Nvidia içindeki bazı isimlerin anlaşmaya ilişkin endişeleri nedeniyle süreç durdu.

OpenAI, ChatGPT adlı popüler sohbet botunun geliştiricisi konumunda. Nvidia ise bu tür yazılımların geliştirilmesinde kullanılan yapay zeka işlemcileri pazarında hakim konumda bulunuyor.

Yatırım yeni veri merkezi ve yapay zeka projelerini destekleyecekti

İki şirket Eylül ayında stratejik bir anlaşma için niyet mektubu imzaladıklarını açıklamıştı. Söz konusu 100 milyar dolarlık yatırımın, Nvidia bileşenleriyle inşa edilecek yeni veri merkezleri ve yapay zeka altyapı projelerini desteklemesi planlanıyordu.

Hedef, 10 gigawatt’lık bilgi işlem gücüne ulaşmaktı. Bu kapasite, New York kentinin en yüksek elektrik talebine eşdeğer bir enerji tüketimi anlamına geliyor.

Şirketlerden konuya dair açıklama

Nvidia, Bloomberg News’e yaptığı açıklamada, “Son 10 yıldır OpenAI’nin tercih edilen ortağıyız. Birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak şirket, görüşmelerin mevcut durumuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

OpenAI cephesi ise yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Gazeteye göre taraflar, ortaklığı farklı bir çerçevede yeniden değerlendiriyor. Olası senaryolardan birinde Nvidia’nın, OpenAI’nin devam eden fonlama turu kapsamında on milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceği belirtiliyor.

OpenAI’nin bu turda 100 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedeflediği ifade ediliyor. Amazon.com Inc.’in de OpenAI’ye 50 milyar dolara kadar yatırım yapma ve yapay zeka girişimine bilgi işlem gücü sağlama anlaşmasını genişletme konusunda görüşmeler yürüttüğü daha önce bildirilmişti.

Nvidia, CoreWeave’e 2 milyar dolarlık ek yatırım yapacak

Nvidia son dönemde başka büyük ölçekli yapay zeka yatırımları da açıkladı. Şirket, bulut bilişim sağlayıcısı ve aynı zamanda müşterisi olan CoreWeave Inc.’e ek 2 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Bir şirketin yatırım yaptığı bir işletmenin aynı zamanda o şirketin ürünlerini satın alması şeklinde ilerleyen bu tür “döngüsel” anlaşmalar, yapay zeka patlamasının sürdürülebilirliğine dair soru işaretlerini artırmış durumda.

Nefes'in haberine göre, Nvidia CEO’su Jensen Huang ise bu eleştirileri reddetti. CoreWeave anlaşmasının ardından konuşan Huang, bu yatırımların şirketlerin toplamda toplaması gereken kaynağın küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirterek, “Bunun döngüsel olduğu fikri saçma” dedi.