Nvidia, OpenAI’a 30 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor

ABD merkezli çip devi Nvidia’nın, OpenAI’a 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendirdiği bildirildi. Konuya yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre söz konusu yatırım, OpenAI’ın değerlemesini 730 milyar dolar seviyesine taşıyabilecek bir finansman turunun parçası olabilir.

Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve detayların değişebileceği belirtilirken potansiyel yatırımın daha önce duyurulan 100 milyar dolarlık altyapı anlaşmasından ayrı olduğu vurgulanıyor.

100 milyar dolarlık altyapı planından bağımsız

Eylül ayında kamuoyuna açıklanan ve teknoloji sektöründe büyük yankı uyandıran 100 milyar dolarlık altyapı iş birliği, Nvidia’nın OpenAI’a uzun vadeli ve aşamalı yatırım yapmasını öngören bir yapı içeriyordu. Bu modelde Nvidia, yeni süper bilgisayar tesisleri devreye alındıkça yatırım yapacaktı. İlk etapta 10 milyar dolarlık yatırımın, ilk 1 gigawatt’lık kapasite tamamlandığında devreye alınması planlanmıştı.

Ancak gündemdeki 30 milyar dolarlık yatırım bu altyapı takvimine bağlı değil. Kaynağa göre söz konusu tutar, herhangi bir dağıtım ya da kapasite kilometre taşına endekslenmiş değil.

Öte yandan son aylarda iki şirket arasındaki 100 milyar dolarlık altyapı anlaşmasının akıbetiyle ilgili soru işaretleri artmıştı. Hatta söz konusu anlaşmanın “askıya alındığını” öne sürülmüştü. OpenAI CEO’su Sam Altman ise X platformunda yaptığı paylaşımda Nvidia ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek kamuoyundaki spekülasyonları hafifletmeye çalıştı. Benzer şekilde Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketinin OpenAI’ın bir sonraki finansman turuna katılacağı konusunda “hiçbir şüphe olmadığını” dile getirdi.

Donanımhaber'in aktardığına göre, OpenAI’ın yeni yatırım turu yalnızca Nvidia ile sınırlı değil. Şirketin farklı yatırımcılarla da görüşmeler yürüttüğü ve toplam finansman tutarının 100 milyar dolar civarında kapanabileceği ifade ediliyor.