Nvidia, piyasa değerini aşma yolunda ilerliyor

Nvidia CEO'su Huang, dün gelecek yıllarda 500 milyar dolarlık yapay zeka siparişi beklediklerini söylemişti. Şirket ayrıca Amerikan hükümeti için yeni süper bilgisayarlar üretileceğini duyurdu.

Dün %5'e yakın primle 201 doların üzerinde kapanan Nvidia hissesi bugün ABD açılış öncesinde %3,2 primle 207,4 dolardan alıcı buluyor. Kuruluş, 4,9 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük şirketi olma unvanını elinde tutuyor.