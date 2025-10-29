  1. Ekonomim
  3. Nvidia, piyasa değerini aşma yolunda ilerliyor
Dünyanın en büyük şirketi olma unvanını elinde tutan Nvidia, 5 trilyon dolarlık piyasa değerini aşma yolunda ilerliyor.

Nvidia CEO'su Huang, dün gelecek yıllarda 500 milyar dolarlık yapay zeka siparişi beklediklerini söylemişti. Şirket ayrıca Amerikan hükümeti için yeni süper bilgisayarlar üretileceğini duyurdu.

Dün %5'e yakın primle 201 doların üzerinde kapanan Nvidia hissesi bugün ABD açılış öncesinde %3,2 primle 207,4 dolardan alıcı buluyor. Kuruluş, 4,9 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük şirketi olma unvanını elinde tutuyor.

