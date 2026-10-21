Nvidia siparişlere yetişemiyor: Talebin yüzde 10’unu karşılayabilecek

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ABD'li çip üreticisi Nvidia, Çinli teknoloji şirketlerinden gelen yüksek siparişler nedeniyle RTX Pro 5500 grafik kartlarına yönelik talebin tamamını karşılayamayacağını bildirdi. Reuters'ın haberine göre ByteDance, Alibaba ve Tencent'in toplam siparişleri 3 milyon adedi aşarken, Nvidia'nın 2027'de dünya genelinde üretebileceği kart sayısının da 3 milyonla sınırlı kalması bekleniyor.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Nvidia, Çinli müşterilerine talep ettikleri RTX Pro 5500 grafik kartlarının yalnızca yüzde 5 ila 10'unu tedarik edebileceğini iletti.

Üç Çinli teknoloji şirketinin siparişlerinin, birim fiyatı yaklaşık 11 bin 400 dolar olan grafik kartlarından oluştuğu ve toplam sipariş değerinin 35 milyar doları aştığı belirtildi.

ABD'nin ihracat kısıtlamaları talebi etkiliyor

Çinli şirketlerin söz konusu siparişleri, ABD'nin Çin'e yönelik ileri teknoloji çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle daha düşük performanslı ancak ihracat kurallarına uygun ürünlere yöneldiği bir dönemde geldi.

RTX Pro 5500, Nvidia'nın Çin'deki müşterilere sunabildiği en güçlü çiplerden biri olarak öne çıkıyor. Üst düzey bilgisayarlar için tasarlanan ürünün, veri merkezlerine yönelik çiplerden farklı bir kullanım alanına sahip olduğu belirtildi.

Nvidia'nın veri merkezleri için geliştirdiği B300 çipinin ise ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çinli alıcılara satılmasına izin verilmediği aktarıldı.

Nvidia'nın Çin pazarındaki konumu

Habere göre Çinli teknoloji şirketlerinden gelen yüksek talebin, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Nvidia ürünlerine yönelik ilginin sürdüğüne işaret ettiği aktarıldı. Çinli şirketlerin, gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmek için ihtiyaç duydukları hesaplama kapasitesini artırmaya çalıştığı vurgulandı.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, ihracat kısıtlamalarının şirketin Çin'deki yapay zeka veri merkezi çipleri pazarındaki payını neredeyse sıfıra indirdiğini söyledi.

Bununla birlikte RTX Pro 5500'e yönelik yüksek siparişler, Nvidia'nın ihracat kısıtlamaları kapsamında satışına izin verilen ürünler üzerinden Çin pazarında önemli bir talep görmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

RTX Pro 5500, Nvidia'nın ileri düzey yapay zeka görevleri için tasarladığı H200 ve B300 çiplerinden daha düşük performans sunuyor. H200 ve B300, çok sayıda çipin birbirine bağlanarak yüksek hesaplama kapasitesi gerektiren işlemlerde kullanılmasına imkan tanıyor.

ABD'nin kısıtlamaları Çinli şirketleri yerli tedarikçilere yöneltirken, Pekin yönetimi de Huawei dahil Çinli üreticilerin geliştirdiği çiplerin kullanımını teşvik ediyor.