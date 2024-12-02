Nvidia yatırım turuna katıldı

Yapay zekâ altyapı firması Nebius Group, Nvidia Accel ve Orbis Investments tarafından yönetilen bazı hesapların da dahil olduğu yatırımcılardan özel bir plasmanla 700 milyon dolar topladığını duyurdu.

Temmuz ayında Rus internet devi Yandex'in yurtiçi ve yurtdışı varlıklarının 5,4 milyar dolarlık bir anlaşmayla bölünmesinin ardından ortaya çıkan Nebius, yapay zekanın temelini oluşturan altyapıyı inşa etme çabalarına katılıyor.

Nebius, Yandex'in eski kurucusu ve CEO'su Arkady Volozh tarafından kuruldu.