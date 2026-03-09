Nvidia, yeni nesil robot için ABB Robotics ile ortak oldu

DENİZ GÜLDAĞ

Yapay zeka destekli yeni nesil otonon robotlar üretmek üzere ortaklığa giden Nvidia ve ABB, Apple’ın Tayvan merkezli tedarikçisi Foxconn dahil olmak üzere, teknoloji devlerine yönelik robotlar üretmeyi hedefliyor. İngiliz ve Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Foxconn halihazırda bu yeni robotları test etti.

Ortaklık kapsamında ABB’nin robot eğitimi yazılımı, Nvidia’nın sanal simülasyon platformu olan ‘Nvidia Omniverse’ ile entegre edilecek. Böylece robotlar, gerçek dünyada çalışmaya başlamadan önce sanal ortamda eğitilebilecek ve farklı sektörlerde kullanılabilecek şekilde geliştirilebilecek.

İki şirketin yöneticilerinin ortak açıklamasına göre, Foxconn tarafından test edilen yeni robotların 2026’nın ikinci yarısında ticari olarak satışa sunulması planlanıyor. Bu robotların en dikkat çekici özelliklerinden biri ise daha fazla deneyim kazandıkça kendi kendilerini eğitebilecek olmaları.

Japon SoftBank, ABB Robotics’e talip oldu

Öte yandan, ABB Robotics için önemli bir satın alma süreci de devam ediyor. Japon teknoloji devi SoftBank, Kasım ayında ABB Robotics’i Avrupa sanayi devi ABB'den yaklaşık 5,4 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı kabul etmişti.

Nvidia’nın ortaklık yaptığı ABB Robotics, endüstriyel robotlar ve otomasyon teknolojileri geliştiren bir robotik şirketi. İsviçre-İsveç merkezli sanayi devi ABB’nin robotik bölümü. Ve dünyanın en büyük robot üreticilerinden biri olarak kabul ediliyor.