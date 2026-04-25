Nvidia yeniden 5 trilyon doları aştı: Rekor kapanış yaptı

Nvidia (NVDA), Yahoo Finance verilerine göre, cuma günü yeniden 5 trilyon dolarlık piyasa değeri seviyesini aşarak liderliği geri aldı. Intel’in (INTC) bilançosu ve Oklo (OKLO) ile yapılan nükleer enerji anlaşmasının etkisiyle çip hisselerinde yaşanan güçlü yükseliş, Nvidia hisselerini de destekledi.

Hisse fiyatı cuma günü yüzde 4,2’ye kadar yükselerek şirketin piyasa değerine 200 milyar doların üzerinde katkı sağladı ve toplam değer 5,12 trilyon dolara kadar çıktı.

Nvidia’nın piyasa değeri, ikinci sıradaki Alphabet’in (GOOG, GOOGL) yaklaşık 1 trilyon dolar üzerinde bulunuyor.

Şirket hisseleri aynı zamanda rekor kapanış seviyesine ulaştı. Hisse başına 208 dolardan kapanan Nvidia, 29 Ekim 2025’te görülen 212,19 dolarlık gün içi zirveye oldukça yakın seyrediyor.

Yıla güçlü bir başlangıç yapamayan Nvidia hisseleri, ilk üç ayda yüzde 6,4 değer kaybetmişti. Ancak nisan ayı güçlü bir toparlanmaya sahne oldu. Son bir ayda Nvidia hisseleri, yarı iletken sektöründeki genel yükselişin de etkisiyle yüzde 20 artış kaydetti.

Yahoo Finance analistleri Jared Blikre ve Brian Sozzi’nin değerlendirmelerine göre, Philadelphia Yarı İletken Endeksi (SOX) 18 günlük yükseliş serisiyle tarihi bir performans sergiliyor. Bu süreçte Broadcom (AVGO), Taiwan Semiconductor (TSM), Micron (MU), AMD (AMD), Intel (INTC) ve Texas Instruments (TXN) gibi şirketlerin piyasa değerlerinde milyarlarca dolarlık artış yaşandı.

Öte yandan Intel hisseleri de perşembe günü açıklanan bilanço sonrasında cuma günü teknoloji balonu dönemindeki zirvelerini geride bıraktı.

Nvidia rekor değerdeyken yatırımcı ne yapmalı?

Yarı iletken hisseleri, İran’daki gerilimin azalması, yapay zekâ harcamalarının artmaya devam etmesi, sektör bilançolarının güçlü gelmesi ve çip kıtlığının yaygınlaşmasıyla nisan ayında sert yükseldi.

Bu yükseliş, iShares Semiconductor ETF’yi 24 Nisan’a kadar olan süreçte aylık bazda yüzde 40,4 artırırken, sektör lideri ve dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia da bu rüzgârdan faydalandı.

Yapay zekâ çiplerinde öne çıkan şirket, bu ay yüzde 19 yükselerek sektör ortalamasının gerisinde kalsa da hisseler, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca yüzde 2 altında işlem görüyor.

Nvidia’nın alım, satım ya da elde tutma açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği de tartışılıyor.

Nvidia hissesi alınmalı mı?

The Motley Fool analist ekibine göre, birkaç ay önce yapay zekâ balonu endişeleri bu alandaki hisseler üzerinde baskı oluşturuyordu. Ancak OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ girişimlerinin değerlemelerindeki artış ve Nvidia’nın önemli müşterilerinden SpaceX’in 2 trilyon dolarlık değerleme hedefi bu endişeleri zayıflattı.

Dünyanın en büyük dört bulut hizmet sağlayıcısının bu yıl yaklaşık 700 milyar dolarlık sermaye harcaması yapması ve bunun önemli bölümünün çiplere ayrılması bekleniyor. Son haftalarda sektörde arz sıkıntısına işaret eden gelişmeler de artmış durumda.

Öte yandan Nvidia’nın veri merkezi GPU pazarındaki liderliği sürüyor. Şirketin gelir büyüme hızı son çeyreklerde hızlanarak dördüncü çeyrekte yüzde 73’e ulaştı. Yüksek kârlılık oranları korunurken, iş modelinde zayıflık sinyali görülmüyor ve arz-talep dengesi çip üreticilerinin lehine seyrediyor.

Nvidia hissesi satılmalı mı?

Şirkete yönelik iki temel olumsuz görüş öne çıkıyor. Bunlardan ilki, yapay zekâ kaynaklı büyümenin zamanla yavaşlayabileceği yönünde. Yapay zekânın bir balon olup olmadığı netlik kazanmasa da Nvidia ve genel olarak çip sektörü tarihsel olarak döngüsel bir yapı sergiliyor.

Yapay zekâ çiplerine yönelik talebin bir noktada yavaşlaması beklenirken, bu sürece kadar Nvidia’nın ne kadar büyüyebileceği sorusu önemini koruyor. Talebin arzın üzerinde kalmaya devam etmesi halinde bu durumun kısa vadede sorun yaratmayacağı değerlendiriliyor.

İkinci risk ise şirketin GPU ve hızlandırıcılar alanındaki rekabet avantajının zamanla zayıflayabileceği yönünde. Amazon ve Alphabet gibi teknoloji devlerinin geliştirdiği çipler ya da AMD gibi doğrudan rakiplerin ilerleme kaydetmesi bu alanda baskı yaratabilir.

Nvidia hissesi tutulmalı mı?

Mevcut durumda Nvidia’da hızlı kazanç döneminin büyük ölçüde geride kaldığı değerlendiriliyor. Şirketin bu ay sektör ortalamasının altında performans göstermesi, yükselişin bellek ve işlemci üreticileri dahil olmak üzere sektör geneline yayıldığını ortaya koyuyor.

5 trilyon dolarlık piyasa değeri seviyesinde, hissenin buradan iki katına çıkması daha zor görülüyor. Nvidia’nın piyasa değeri, en değerli ikinci şirket olan Alphabet’in yaklaşık 1 trilyon dolar üzerinde bulunuyor.

Buna karşın şirket, CUDA yazılım ekosistemi gibi güçlü ürün ağı ve veri merkezi GPU pazarındaki hâkim konumu sayesinde geniş bir ekonomik koruma alanına sahip olmayı sürdürüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, tüm zamanların zirvesine yakın seviyelere rağmen Nvidia hisselerinin teknik olarak alım bölgesinde olduğunu değerlendirirken, fiyat/kazanç oranı 40’ın biraz üzerinde bulunuyor. Son çeyrekte gelirlerini yüzde 73 artırmış olması da destekleyen bir unsur olarak görülüyor.

Şirkete yönelik olumsuz senaryolar bulunuyor. Bu senaryoların henüz gerçekleşmediği görülse de risk unsuru olarak göz önünde duruyor.

2026’nın ikinci yarısında devreye girmesi beklenen Rubin platformunun Blackwell platformuna kıyasla daha yüksek fiyatlı olması, büyümenin devam edebileceğine işaret ediyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang da şirketin önümüzdeki iki yıl içinde 1 trilyon dolar gelir elde edebileceğini öngörüyor.