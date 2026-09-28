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Nvidia'dan ABD tarihinin en büyük hisse geri alımı

Nvidia, yapay zeka çipi alanında sağladığı hakimiyetin getirdiği yüksek kârlılığın sayesinde 150 milyar dolarlık hisse geri alımı yapmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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Nvidia'dan ABD tarihinin en büyük hisse geri alımı
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Deniz Güldağ

Nvidia'nın yönetim kurulu, pazartesi günü şirketin hisse geri alım programına 150 milyar dolarlık ek yetki verdi. Böylece toplam geri alım yetkisi 235 milyar dolara yükseldi.

Bu, Apple'ın 2024'te açıkladığı 110 milyar dolarlık işlemi geride bırakarak ABD tarihindeki en büyük hisse geri alımı oldu.

Yapay zeka şirketi OpenAI'da önemli paya sahip olan Nvidia'nın hisseleri, OpenAI'ın ChatGPT'yi 2022'nin sonlarında piyasaya sürmesinden bu yana yüzde 1.200'den fazla yükseldi.

Nvidia, yapay zeka tedarik zincirinin en üst sıralarındaki konumundan yararlanarak son yıllarda rekor düzeyde kârlılık elde etti.

Nvidia hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 19 değer kazandı.

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