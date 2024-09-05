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Nvidia'dan mahkeme celbine yalanlama

Nvidia, ABD Adalet Bakanlığı'ndan antitröst mahkeme celbi almadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Nvidia'dan mahkeme celbine yalanlama
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Nvidia, antitröst endişeleri nedeniyle Adalet Bakanlığı'ndan mahkeme celbi aldığı haberlerini yalanladı.

Bir Nvidia temsilcisi CNBC'ye yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı ile görüştük ve mahkeme celbi almadık" dedi.

Bloomberg'in salı günü Nvidia'nın mahkeme celbi aldığını bildirmesi, hisse senedinin mesai sonrası işlemlerde düşmesine neden oldu.

Yonga üreticisinin hisseleri salı günü normal işlem sırasında zaten yaklaşık %10 değer kaybetmişti. Haberde düzenleyicilerin Nvidia ile ilgilenmesi için bir neden belirtilmese de, şirketin son dönemdeki yükselişi, rakipleri AMD ve Intel'in kategoriyi ciddiye almaya başlamasından yıllar önce veri merkezleri için yapay zeka yongalarındaki hakimiyetiyle doğrudan bağlantılı.

Sektör tahminlerine göre Nvidia, veri merkezi yapay zekâ çip pazarının %80'inden fazlasına sahip.

Nvidia CNBC'ye verdiği demeçte, "kıyaslama sonuçlarımıza ve müşterilere sunduğumuz değere yansıdığı üzere liyakate göre kazanıyor ve müşteriler kendileri için en iyi olan çözümü seçebiliyor" dedi.

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