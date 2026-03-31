Nvidia'dan Marvell'a 2 milyar dolarlık yatırım
Nvidia, yarı iletken şirketi Marvell Technology ile stratejik bir ortaklık kurduğunu ve şirkete 2 milyar dolarlık dev bir yatırım yaptığını duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nvidia'dan yapılan açıklamada, söz konusu ortaklıkla Marvell'in Nvidia'nın yapay zeka ekosistemine dahil edileceği belirtildi.
Böylece müşterilere daha fazla seçenek ve esneklik sunulacağı aktarılan açıklamada, ayrıca şirketlerin silikon fotonik teknolojisi üzerinde de işbirliği yapacağı kaydedildi.
Açıklamada, Nvidia'nın Marvell'a 2 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.