Nvidia'dan OpenAI'a 250 milyar dolarlık finansman desteği

Yapay zeka çiplerinin lider üreticisi Nvidia, OpenAI'nin ABD'de geliştireceği dev veri merkezi projesine destek vermek amacıyla yaklaşık 250 milyar dolarlık finansman garantisi sağlamaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre; taraflar arasında yürütülen görüşmelerin, OpenAI'nin altyapı kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefleyen uzun vadeli bir iş birliğinin parçası olduğu belirtildi.

Hedef 10 gigavatlık veri merkezi

Söz konusu finansman desteğinin, SoftBank'ın enerji iştiraki tarafından ABD'nin Ohio eyaletinin güneyinde geliştirilen 10 gigavat kapasiteli veri merkezi projesinin OpenAI tarafından kiralanmasını mümkün kılacağı ifade edildi.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde OpenAI, yapay zeka altyapısını büyük ölçüde kendi kontrolüne alarak bugüne kadar ağırlıklı olarak Microsoft, Amazon ve Oracle üzerinden yürüttüğü veri merkezi kiralama modelinden uzaklaşabilecek.

Projenin maliyeti 500 milyar doları aşabilir

WSJ'nin aktardığı bilgilere göre veri merkezinin inşası ve içinde kullanılacak çiplerle birlikte toplam yatırım tutarının 500 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Nvidia'nın sağlamayı değerlendirdiği 250 milyar dolarlık finansman garantisinin, veri merkezi kira yükümlülükleri ve borç finansmanını kapsadığı, ancak projede kullanılacak Nvidia çiplerinin bu tutara dahil olmadığı kaydedildi.

Habere göre şirket ayrıca OpenAI'nin 350 milyar dolara kadar ulaşabilecek çip alımlarının finansmanına yönelik seçenekleri de değerlendiriyor.

İlk fazın 2028'de tamamlanması planlanıyor

Projede ilk etabın yaklaşık 800 megavatlık kapasiteyle 2028 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Tamamlandığında tesisin, yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için dünyanın en büyük veri merkezi altyapılarından biri olması bekleniyor.

ABD ve Japonya da projede rol oynuyor

WSJ'nin haberine göre veri merkezinin enerji arzı ABD hükümetinin kontrolünde bulunuyor.

Projeye yönelik finansmanın bir bölümünün ise ABD ile Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşması kapsamında sağlanacağı belirtildi.

Bu kapsamda Tokyo yönetiminin, projeye enerji sağlayacak doğal gaz santraline 33 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca veri merkezi enerji erişimine ilişkin karar sürecinde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in de rol aldığı ifade edildi.

Nvidia için talep güvencesi

Anlaşmanın hayata geçmesi durumunda OpenAI, uzun vadeli yapay zeka altyapısını güvence altına alırken, Nvidia da önümüzdeki yıllarda yapay zeka çiplerine yönelik milyarlarca dolarlık talebi garanti altına almış olacak.

WSJ'nin haberinde, görüşmelerin sürdüğü ve taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.