  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Nvidia'dan Synopsys'e dev yatırım
Takip Et

Nvidia'dan Synopsys'e dev yatırım

ABD'li çip üreticisi Nvidia, yarı iletken tasarım yazılımı sağlayıcısı Synopsys'in hisselerine 2 milyar dolar yatırım yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nvidia'dan Synopsys'e dev yatırım
Takip Et

Nvidia ve Synopsys, endüstriler genelinde tasarım ve mühendisliği devrimleştirmek amacıyla genişletilmiş stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, bu ortaklıkla Nvidia'nın yapay zeka ve hızlandırılmış hesaplama gücünün Synopsys'in mühendislik çözümleriyle birleştirileceği, AR-GE ekiplerinin daha yüksek hassasiyet, hız ve düşük maliyetle akıllı ürünleri tasarlayıp simüle etmelerine ve doğrulamalarına olanak sağlayacak kabiliyetlerin sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, Nvidia'nın Synopsys’in hisselerine hisse başına 414,79 dolar fiyatla 2 milyar dolar yatırım yaptığı da kaydedildi.

Şirket Haberleri
Doğa ile konfor Naya Dere Villaları’nda buluştu
Doğa ile konfor Naya Dere Villaları’nda buluştu
Airbus hisseleri, yüzde 10’dan fazla değer kaybetti
Airbus hisseleri, yüzde 10’dan fazla değer kaybetti
Asis Otomasyon 25. yılını görkemli bir gala gecesiyle kutladı
Asis Otomasyon 25. yılını görkemli bir gala gecesiyle kutladı
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı