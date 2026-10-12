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Nvidia'dan yapay zekada yeni satın alma hamlesi

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın, açık kaynaklı yapay zeka girişimi Reflection AI'a yönelik yatırımını artırmak veya şirketi tamamen satın almak için görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Nvidia'nın daha önce 800 milyon dolar yatırım yaptığı girişimin değerlemesi, yeni finansman arayışında 25 milyar dolara ulaşmıştı.

Haber Merkezi
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Nvidia'dan yapay zekada yeni satın alma hamlesi
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Financial Times'ın konuya doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre taraflar arasındaki görüşmeler henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. Olası anlaşmanın satın alma, ek yatırım veya teknoloji lisanslama gibi farklı biçimlerde gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

Satın alma yerine teknoloji ve çalışan transferi gündemde

Görüşmelerde değerlendirilen seçeneklerden biri, Nvidia'nın Reflection AI'ı tamamen satın almak yerine şirketin çalışanlarını bünyesine katması ve teknolojilerini lisanslaması.

Bu yöntemle Nvidia'nın uzun sürebilecek düzenleyici incelemelerden kaçınabileceği ifade ediliyor.

Habere göre taraflar arasında önümüzdeki haftalarda anlaşmaya varılması mümkün olsa da görüşmelerin sonuçsuz kalma ihtimali devam ediyor. Henüz kesinleşmiş bir işlem yapısı veya anlaşma şartı bulunmuyor.

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