Nvidia’nın ‘gelişmiş çipleri’ Çin’e kaçırıldı soruşturması

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Deniz GÜLDAĞ

Tayvan'ın Keelung Bölge Savcılığı, Nvidia’nın Tayvan'daki kıdemli bir yöneticisinin, 130 adet B300 yapay zeka sunucusunun Çin’e yasa dışı yollarla kaçırıldığı bu süreçte kilit rol oynadığını açıkladı.

Yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılan B300 sunucuları, Nvidia’nın en gelişmiş çiplerini içeriyor. Söz konusu sunucular, Washington yönetiminin Çin’in ileri teknoloji yapay zeka geliştirme kapasitesini sınırlandırmak amacıyla uyguladığı ihracat kontrollerine tabi bulunuyor.

ABD’nin ihracat kısıtlamaları, gelişmiş yapay zeka çipleri ve bunları içeren sunucular için kazançlı bir karaborsa oluşmasına yol açarken, ürünlerin fiyatlarının karaborsada iki veya üç katına çıktığı belirtiliyor.

Savcılığın açıklamasına göre, kaçırılan 130 sunucunun 74’ü nihayetinde Çinli müşterilere ulaştı. Sunucuların bir kısmı doğrudan Tayvan’dan gönderilirken, bazıları ise Endonezya veya Japonya üzerinden Çin’e sevk edildi. Geriye kalan 56 sunucunun ise Tayvan gümrük yetkilileri tarafından yakalandığı belirtildi.