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Nvidia'nın piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

California merkezli çip üreticisi Nvidia’nın piyasa değeri 3 trilyon doları aştı. Nvidia böylece 3 trilyon dolar değerine ulaşan 3. şirket oldu.

Haber Merkezi
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Nvidia'nın piyasa değeri 3 trilyon doları aştı
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Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 4’ten fazla yükselerek 1,219 doları aştı. Şirketin piyasa değeri 3 trilyon doları aştı.

Bloomberght'nin haberine göre yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia, yıl başından beri yüzde 147 yükselerek piyasa değerinde Apple’ı geride bıraktı.

2022’nin ocak ayında teknoloji devi Apple 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk ABD’li şirket olmuştu. Microsoft’un da piyasa değeri bu yılın Ocak ayında 3 trilyon doları aşmıştı.

Mayıs ayında ilk çeyrek bilançosunu açıklayan Nvidia, yapay zeka çiplerine taleple toplam satışların üçe katlayarak 26 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Şirket sonraki çeyreklik dönemde gelirlerinin 28 milyar dolara ulaşacağı tahminini yapmıştı.

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