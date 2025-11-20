Nvidia'nın üçüncü çeyrek kârı piyasa beklentileri aştı

ABD'li çip üreticisi Nvidia, 2025 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıkladı.

Nvidia, finansal sonuçlarıyla piyasa beklentilerini belirgin şekilde aşarak yatırımcıların güvenini pekiştirdi. Hem gelir hem de kârlılık verilerinin tahminlerin üzerinde gelmesi, şirket hisselerinin ABD kapanış sonrası işlemlerde yükselmesini sağladı.

Nvidia'nın düzeltilmiş hisse başına kârı 1,3 dolar olarak açıklandı ve 1,25 dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı.

Şirketin çeyreklik geliri ise 57,01 milyar dolar ile 55,19 milyar dolarlık tahmini aşarak güçlü bir performans ortaya koydu.

Çeyreğin en dikkat çekici kalemi olan veri merkezi gelirleri, 49,34 milyar dolar olan analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek 51,2 milyar dolara ulaştı.

Nvidia, 4. çeyrek için de iyimser bir görünüm sundu. Şirket, 4. çeyrek gelirinin yaklaşık 65 milyar dolar olacağını, bu tahminin aşağı veya yukarı yönlü yüzde 2 sapma payı içerdiğini açıkladı.

Sonuçların ardından NVDA hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Hisse, normal işlem gününü ise yüzde 2,85 artışla 186,5 dolar seviyesinde tamamlamıştı.