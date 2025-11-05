NYT’nin dijital aboneleri arttı kârı beklentiler aştı

New York Times abone sayısını artırmaya devam etmesiyle, üçüncü çeyrekte analist beklentilerini aşan bir kar bildirdi.

NY Times, çarşamba günü bazı kalemler hariç hisse başına 59 sent kazanç açıkladı. Bu sonuç, Wall Street'in hisse başına 55 sentlik tahminlerini geride bıraktı. Gelir ise 691,5 milyon dolar beklentisine karşılık 700,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Times, ikinci çeyrekteki 230.000 dijital aboneye kıyasla, üçüncü çeyrekte 460.000 yeni dijital abone kazandı. Şirketin toplam abone sayısı, basılı ve dijital dahil, 12,2 milyonluk tahmine karşın 12,3 milyon kişiye ulaştı.

Reklam geliri ise, 123,3 milyon dolar beklentisine karşın 132,3 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Şirket, dördüncü çeyrekte abonelik gelirinin %8 ila %10 arasında artmasını öngörüyor.