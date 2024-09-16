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Oba Makarna, Borsa İstanbul’da işleme kapatıldı

Oba Makarna, Sakarya'daki fabrikasında yaşanan patlama sonrası Borsa İstanbul'da işleme kapatıldı.

Haber Merkezi
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Oba Makarna, Borsa İstanbul’da işleme kapatıldı
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Borsa İstanbul, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuru ile Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklamada bulundu.

KAP açıklamada, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır." İfadelerine yer verildi.

Sakarya'daki patlama ve şirketin açıklaması

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tesisimizin depolama kısmında meydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir. Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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