Oba Makarnacılık, noodle fabrikasını Japonlara sattı

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS), 30 Eylül 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla, Japonya merkezli Nissin Foods Holdings Co. Ltd. ile Sakarya/Hendek’teki noodle fabrikası ile fabrika içinde yer alan makine ve ekipmanların satışını kapsayan bir Varlık Devir Sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Şirket, söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem sayılmadığını ve bu nedenle yatırımcılara ayrılma hakkı doğmayacağını bildirdi.

Yönetim kurulu toplantısında onaylandı

Bildirime göre satış ve devir kararı, yönetim kurulunun 30 Eylül 2025 tarihli toplantısında onaylandı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30 Eylül 2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Japonya merkezli Nissin Foods Holdings Co. Ltd. arasında 01/10/2025 tarihinde Şirketimizin sahibi olduğu Sakarya/Hendek'te yer alan Noodle Fabrikası ile içindeki makine ve ekipmanların satımına ilişkin Varlık Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

Varlık Devir Sözleşmesi kapsamında Devre Konu Varlıklar'ın satışı ve devri, Şirketimiz'in 30 Haziran 2025 tarihli ve sair finansal tablolarına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemle ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında belirtilen önemli nitelikte işlem niteliği taşımadığından yatırımcılarımız için ayrılma hakkı doğmayacaktır ve Devre Konu Varlıklar'ın satışı ve devredilmesine yukarıda anılan 30 Eylül 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla onay verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."