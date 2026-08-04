Oba Makarna'dan 50 milyon dolarlık ihracat anlaşması
Oba Makarna, Afrika'daki distribütörleriyle toplam 50 milyon dolar tutarında yeni ürün satış sözleşmeleri imzaladı. Anlaşmalar kapsamında şirketin Gaziantep ve Hendek tesislerinin yaklaşık üç aylık üretim kapasitesi tamamen doldu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre sözleşmeler, Gana, Benin, Somali, Togo, Kenya ve Burkina Faso'da faaliyet gösteren distribütörlerle imzalandı.
Oba Makarna, anlaşmaların toplam sözleşme bedelinin şirketin faaliyet hacmi açısından önem taşıdığını belirtti.
Şirket, söz konusu sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek üretimler nedeniyle Gaziantep ve Hendek tesislerinin önümüzdeki yaklaşık üç aylık üretim kapasitesinin tamamının tahsis edildiğini açıkladı.
Oba Makarna, yeni anlaşmaların uluslararası pazarlardaki ticari konumunu ve artırdığı üretim kapasitesini etkin şekilde değerlendirme kabiliyetini ortaya koyduğunu bildirdi.