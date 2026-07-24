ODAŞ 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı: UN Global Compact üyeliğiyle sürdürülebilirlik taahhüdünü küresel ölçekte güçlendirdi

ODAŞ, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. 1 Ocak – 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan rapor, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansını ve sürdürülebilirlik yaklaşımını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kapsamlı şekilde ortaya koydu. ODAŞ, 2023 yılında başlattığı sürdürülebilirlik stratejisini “Sorumlu Büyüme”, “Sürekli İyileştirme” ve “Birlikte Güçlenme” odak alanlarıyla sürdürerek sürdürülebilirliği kurumsal yapısının merkezine almaya devam etti.

Çevre yatırımlarıyla operasyonel dönüşüm sağladı

ODAŞ, sürdürülebilirlik stratejisini somut adımlarla destekleyerek 2025 yılında toplam 255 milyon TL çevre yatırımı ve harcaması gerçekleştirdi. Bu yatırım ve harcamalar; dış ortam havasını ve iklimi koruma, atıksu yönetimi, atık yönetimi altyapısı ve çevresel uyum başlıklarında hayata geçirilerek sürdürülebilirlik yaklaşımının operasyonel bir kararlılığa dönüşmesini sağladı. Çan2 Termik Santrali’nden kaynaklanan uçucu kül ve alçıtaşı atıklarının çimento ve inşaat sektörlerine hammadde olarak kazandırılmasıyla döngüsel ekonomi yaklaşımı benimsendi. Bu uygulamalar sayesinde atık yönetimi yalnızca bir bertaraf süreci olmaktan çıkarılarak ekonomik değer katan bir yapıya dönüştürüldü. Son üç yılda tehlikesiz atık bertaraf yükü önemli ölçüde azaltılırken, kaynak verimliliği artırıldı.

Çifte önemlilik analiziyle stratejik önceliklerini netleştirdi

Sürdürülebilirlik önceliklerini de yeniden belirlemek amacıyla kapsamlı bir çifte önemlilik analizi gerçekleştiren şirket, bu analiz kapsamında faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki etkileri ile sürdürülebilirlik konularının finansal etkileri birlikte değerlendirildi. Analiz sürecinde çalışanlardan tedarikçilere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir paydaş grubunun görüşleri alınarak önceliklendirme süreci çok boyutlu bir yaklaşımla yürütüldü. Bu kapsamda emisyon yönetimi, fiziksel ve geçiş iklim riskleri, enerji yönetimi ve dönüşümü, su yönetimi, atık yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği başlıkları öncelikli alanlar arasında öne çıktı.

İnsan kaynağı, kurumsal yönetişim ve yatırımlarını güçlendirdi

ODAŞ, sürdürülebilirlik yaklaşımını sosyal boyutta da güçlendirmeye devam etti. 2024-2025 döneminde grup genelinde çalışan sayısı yüzde 9 artış gösterirken, şirket nitelikli istihdam yaklaşımını korudu. Sürdürülebilirlik performansına ilişkin sosyal göstergelerini daha şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımla takip etmek amacıyla ilgili KPI’larını ilk kez denetlenmiş veri olarak yayımlamaya başladı. Bu kapsamda çalışan demografisi, çalışan eğitimleri, taşeronlara verilen İSG eğitimleri, çalışan devri, İSG göstergeleri, gönüllülük faaliyetlerine ilişkin göstergeler ve çalışan bağlılığı oranı gibi önemli performans göstergeleri raporda yer aldı. ODAŞ People Programı kapsamında çalışanlar 2025 yılı boyunca 12 farklı sosyal sorumluluk projesinde aktif rol aldı. Kurumsal gönüllülük faaliyetleri kapsamında toplam gönüllülük süresi yaklaşık 1.334 saat olarak gerçekleşti. Ayrıca, sürdürülebilirlik yönetişimini güçlendirmek amacıyla 2025 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi’ni daha bağımsız ve yapılandırılmış bir yapıya kavuşturan şirket, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum seviyesini değerlendirmek üzere Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Hizmetleri ve Kurumsal Yönetim A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme sonucunda, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notunu 8,84’ten 8,95’e yükseltti.

“Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz”

ODAŞ Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Melih Yüceyurt, rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“ODAŞ olarak yayımladığımız sürdürülebilirlik raporu, yalnızca bir raporlama süreci değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal kapasitemizi, hedeflerimizi ve kararlılığımızı ortaya koyan stratejik bir belgedir. Çifte önemlilik yaklaşımıyla belirlediğimiz öncelikler doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim performansımızı sistematik olarak değerlendiriyor; şeffaflık anlayışımız doğrultusunda elde ettiğimiz çıktılarla paydaşlarımıza açık, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi sunuyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimize entegre ederek faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalara kalıcı değer katmaya devam edeceğiz.”

UN Global Compact’e katılarak sürdürülebilirlik taahhüdünü küresel düzeye taşıdı

ODAŞ, sürdürülebilirlik stratejisini küresel standartlarla uyumlu hale getirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imzacı oldu. Bu katılımla birlikte ODAŞ, insan hakları, çalışma standartları, çevresel sorumluluk ve yolsuzlukla mücadele alanlarını kapsayan 10 temel ilkeye uyum sağlamayı taahhüt etti. Şirket, bu çerçeveyi yalnızca bir uyum beyanı olarak değil, kurumsal kültürünün ve operasyonel süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyor. Bu adım, ODAŞ’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını daha sistematik, ölçülebilir ve uluslararası standartlarla uyumlu bir yapıya taşıma hedefini destekliyor.