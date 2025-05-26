ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı

Enerji, madencilik ve turizm sektörlerinde büyüme odaklı yatırımlarıyla dikkat çeken ODAŞ, 8.84 derecelendirme notuyla Borsa İstanbul (BİST) Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olmaya hak kazandı.Aynı süreçte, ODAŞ grup şirketlerinden Çan2 Termik A.Ş.’de8.51 derecelendirme notuyla Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı. Bu başarı, ODAŞ’ın başarılı kurumsal yönetim uygulamaları ile yatırımcı ilişkileri alanındaki güçlü yapısını bir kez daha ortaya koydu. Yapılan değerlendirilmede ODAŞ’ın kurumsal yönetim anlayışı, pay sahiplerinden menfaat sahiplerine, yönetim kurulu yapısından şeffaflık ilkelerine kadar geniş bir perspektifte incelendi. ODAŞ, bu süreci başarıyla tamamlayarak kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemi tescilledivesermaye piyasalarındaki güvenilirliğini bir adım daha ileri taşıdı.

Kurumsal yönetimde güçlü taahhüt

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edilmesinin ODAŞ’ın büyüme ve şeffaf yönetim anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirtenODAŞ Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Melih Yüceyurt,şunları söyledi: “Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun yalnızca yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve yatırımcı güvenini pekiştirme konusundaki kararlılığının en somut göstergesi olduğuna inanıyoruz. ODAŞ olarak bu yaklaşımla, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlayarak ve ilgili politika ve önlemleri uygulamaya sokarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olmaya hak kazandı.Bununla birlikte; şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini benimseyerek uzun vadeli değer yaratma hedefimizi sürdürüyoruz. ODAŞ olarak finansal disiplin, güçlü risk yönetimi ve etik değerlere dayalı iş anlayışımızı her geçen gün daha ileri taşımayı hedefliyoruz.”

Kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemi tescilleyen ODAŞ, bundan sonraki süreçte de yüksek standartları koruyarak sürdürülebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsemeye devam edecek.