ODAŞ, genç yetenekleri Odaspeople.com’da buluşturuyor

ODAŞ, gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, yaratıcı projelerle toplumsal farkındalık yaratabilecekleri yepyeni bir dijital platformkurdu: odaspeople.com. Üniversite öğrencilerine yönelik yarışmalar, tasarım projeleri ve fikir üretimi süreçlerine ev sahipliği yapacak bu platform, gençlerle daha samimi, üretken ve sürdürülebilir bir iletişim kurma hedefiyle hayata geçirildi. Platformun ilk adımı ise, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) temalı “Dikkat: Fikir Çıkabilir! Afiş Tasarım Yarışması” oldu.

“Odaspeople.com, gençlerin sesiyle şekillenen bir dünya hayalimizin ilk adımı”

odaspeople.com’unODAŞ’ın gençlerle kurduğu yeni iletişim alanı olduğunu belirten ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, şunları söyledi:

“odaspeople.com yalnızca bir yarışma platformu değil; gençlerin potansiyellerini görünür kılabilecekleri, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan olarak tasarlandı. Bu platform aracılığıyla gençlerle empati kuran, onları anlayan, eşitlikçi ve dinamik bir iletişim yaklaşımı benimsiyoruz. Sadece dinleyen değil, birlikte üreten, birlikte öğrenen bir yapı kurmayı hedefliyoruz. odaspeople.com, gençlerin sesiyle şekillenen bir dünya hayalimizin ilk adımı. İSG temalı bu yarışmayla başladık ama önümüzde pek çok farklı temada birlikte üretip fark yaratacağımız yeni projeler var.”

Toplamda 220.000 TL ödül verilecek

“Dikkat Fikir Çıkabilir” sloganıyla başlatılan afiş tasarım yarışması, gençlerin enerjisi ve özgün bakış açısıyla güvenli çalışma kültürünü görünür kılmayı hedefliyor. Yarışma kapsamında katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği” mesajı içeren özgün afişler tasarlayacak. Yarışma hakkında konuşan Aydınlar, “Dikkat: Fikir Çıkabilir! mottosuyla başlattığımız afiş tasarım yarışmasıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü İSG, yalnızca sahada değil; zihinde başlar. Bu yarışma, gençlerin yaratıcı bakış açılarını bu hayati konuya yansıtmalarını sağlayacak. Bir fikir, bir afiş, hatta sadece bir görsel çağrışım bile bir hayatı değiştirebilir. Biz de bu değişimi, gençlerle birlikte başlatmak istiyoruz.”

Son başvuru tarihi 29 Haziran 2025 olan yarışmanın değerlendirme süreci 3 Temmuz’da tamamlanacak, sonuçlar ise 14 Temmuz’da açıklanacak. Birinci olan afiş tasarımcısına 100.000 TL, ikinciye 60.000 TL, üçüncüye 30.000 TL ve jüri özel ödülünü kazanan katılımcıya 20.000 TL para ödülü verilecek.

Seçici Kurul

Dr. Yaşar Şekerci – Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi (Jüri Başkanı ve Proje Danışmanı)

Cemil Ada (Clutch Kreatif Head)

Sefa Gül (ODAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi)

Yasemin Aydınlar (ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi)

Ela Nur Şakir (ODAŞ Kıdemli Kurumsal İletişim Uzmanı)