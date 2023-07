ODAŞ Grubu’nun üç şirketi “Harika İş Yeri Sertifikası” sahibi oldu

Takip Et

ODAŞ Enerji, Suda Maden ve Çan2 Termik Santrali ile çalışanlarının değerlendirmesi doğrultusunda 'Harika İş Yeri' sertifikası aldı.

ODAŞ, "Great Place to Work" Enstitüsü'nün yürüttüğü ankete bu yıl ilk defa katılarak üç sertifikayı kazandığını açıkladı.

ODAŞ İnsan ve Kültür Direktörü İnci Arıkan sertifika süreciyle ilgili olarak “ODAŞ’ta bizi tanımlayan ve davranışlarımıza yön vermemize yardım eden bir kültür tanımladık. Enerji ve madencilik sektöründe stratejik bir yaklaşımla ilerlerken, dinamik yapımızı korumaya her zaman özen gösteriyoruz. İlk defa katıldığımız Great Place to Work çalışan anketi sürecinde üç şirketimizle aldığımız bu başarılı sonuçtan dolayı çok mutluyuz. ODAŞ dinamizmi, ailemize katılan her bireyin çevikliği sayesinde sürdürülebilir hale geliyor” açıklamasında bulundu.

Arıkan, ODAŞ Grubu’nun insan ve kültür odaklı yaklaşımı konusunda “Grubumuzla yolları kesişen her çalışanımızın iyi bir deneyim yaşamasına, bu süreçte kendisine değer katmasına, öğrenmesine ve farkındalık kazanmasına önem veriyoruz. Odaş Akademi ile çalışma arkadaşlarımızın kariyer yolculuklarında onlara rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Bunu da sadece eğitimlerle değil; proje ödevleri, grup içi iş birlikleriyle destekliyoruz ve çalışma arkadaşlarımızın kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı oluyoruz. ODAŞ Yönetici Gelişim Programı ile orta düzey yöneticilerimizin mevcut liderlik becerilerini geliştirmelerini ve grubumuzun temel yetkinlikleriyle uyumlu halde gelişimlerini sürdürmelerini amaçlıyoruz. ODAŞ’a özgü geliştirdiğimiz Performans Yönetimiyle çalışma arkadaşlarımızın yaptıkları işte ürettiği değeri açığa çıkarmayı ve onları güçlendirmeyi hedefliyoruz. En büyük zenginliğin çalışma arkadaşlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyi durumda olması olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle liderlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız için 2022 yılında ODAŞ’ta İyi Yaşam Hareketi’ni başlattık. ODAŞ dinamizmine çalışma arkadaşlarımızın yüksek motivasyonu eşlik ettiğinde başarı kaçınılmaz oluyor. Çalışma arkadaşlarımız için güvenilir, adil, gurur duyulan, takım ruhu ve saygıdan beslenen bir çalışma ortamı yaratabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu sertifikayı, başarımızın arkasındaki gerçek kahramanlarımız olan ODAŞ’lılara ithaf ediyoruz” dedi.