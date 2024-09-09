ODAŞ, “İtibarlı Baykuş Ödülü”nün sahibi oldu

Enerji, madencilik ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren ODAŞ, TÜAD tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde itibar ve sosyal paydaş yönetimini değerlendiren ‘İtibarlı Baykuş Ödülü’ dalında Gümüş Baykuş Ödülü ile sektördeki başarısını bir kez daha kanıtladı. Kurumsal yatırımcılar tarafında bağlılık oranları, diğer paydaşlara göre daha yüksek çıkan ODAŞ, çalışılmak istenen işveren markaları arasında yer aldı.

İtibar yönetiminde stratejik yol haritası ödül getirdi

ODAŞ’a İtibarlı Baykuş Kategorisi’nde ödülü getiren projeleri arasında; işveren markasına yapılan yatırım, yatırımcı ilişkileri alanındaki faaliyetler ve medya çalışmaları yer alıyor.

ODAŞ’ın 2024 yılında üniversitelerle yaptığı iş birliği kapsamında, 8 farklı lokasyon, 4 farklı şehirde 2.500’den fazla öğrenciden başvuru alan “Geleceğini Enerjinle Dönüştür” staj projesi, araştırmanın başarısına önemli katkı sağladı. İşveren markası çalışmaları kapsamında genişletilen yan haklar da bu ödülün kazanılmasında önemli rol oynadı. Bu kapsamda ODAŞ’ın “İnsanı ve Çevreyi Keşfeden” temasına yönelik geliştirilen Müzekart yan hakkı, çalışanların kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir proje olarak dikkate değer görüldü.

“Bu ödül, paydaşlarımıza verdiğimiz önemi ve güveni de temsil ediyor”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, “İtibar ve sosyal paydaş yönetimi konusundaki başarımız, titiz çalışmamız ve sürdürülebilir stratejilerimizin bir göstergesi niteliğinde. Bu ödül, ODAŞ’ın sektördeki güçlü konumu ve geniş bilinirliliğini göstermenin yanı sıra paydaşlarımıza verdiğimiz değeri ve güveni de temsil etmesi açısından önem taşıyor. Bu prestijli ödülü almamızda, ekibimizin özverili çalışmaları ve stratejik yaklaşımlarımız büyük rol oynadı. Paydaşlarımızın bize duyduğu güven ve destek, bu başarıda yol gösterici oldu” dedi.

“Bu ödülün, sektördeki diğer şirketler için de ilham verici olmasını umuyoruz”

ERA Research & Consultancy proje yöneticilerinden Tuğba Aytaş Teber ise şu açıklamalarda bulundu: “ODAŞ’la birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Zirveye Doğru İtibarın Yol Haritası’ araştırmamızın kazandığı bu prestijli ödül, sadece şirketin başarısının değil, aynı zamanda doğru araştırma tasarımının ve stratejiye yön gösteren verilerin katkısının da bir göstergesidir. Bu ödül, ODAŞ’ın itibar ve sosyal paydaş yönetimindeki üstün başarısını ve bu başarıyı sürdürülebilir stratejiler ile yenilikçi yaklaşımlarla nasıl gerçekleştirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca, araştırmanın bilimselliğini ve etkililiğini de bir kez daha teyit ediyor. ODAŞ’ın bu ödülü kazanması, bu alandaki başarısının bir simgesidir ve bu ödülün, sektördeki diğer şirketler için de ilham verici olmasını umuyoruz” dedi.