ODAŞ People Gönüllüleri ile 2024’te toplumsal dayanışmaya 2 bin 709 gönüllü çalışma saati ayrıldı

2023 yılında başlattığı ODAŞ People Gönüllüleri Programı ile kurum değerlerini gönüllülük kültürüyle buluşturan ODAŞ, çalışanların toplumsal dayanışma projelerinde aktif bir rol üstlenmesini sağlıyor. 2024 yılında 12 farklı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ODAŞ, toplamda 2 bin 709 gönüllü çalışma saatine ulaştı. ODAŞ’a bağlı Çan2 Termik Santrali’nde ise 47 gönüllü, AFAD iş birliğiyle toplam bin 80 saat arama kurtarma eğitimi alarak akreditasyon sürecini sürdürüyor. ODAŞ, People Gönüllüleri ile kurumsal gönüllülük alanında çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleriyle toplumda farklı kesimlere ulaşmayı hedefliyor. Bu yaklaşımla çalışanların yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun projelerde yer almasına olanak tanıyan ODAŞ, gönüllülüğü daha geniş bir perspektifle ele alıyor. ODAŞ’ın sosyal sorumluluk anlayışını güçlendiren bu program, şirketin hem bireyler hem de toplum için sürdürülebilir ve kalıcı bir etki yaratmayı hedefleyen vizyonun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Gerçekleşen etkinliklerde rekor bağışlar toplandı

Toplumun farklı ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiren ODAŞ; KAÇUV, TEGV, TEMA, TOHUM Otizm Vakfı ve AFAD gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleriyle eğitimden sağlığa, afet bilincinden sosyal desteklere kadar geniş bir yelpazede gönüllülük projeleri gerçekleştirdi. KAÇUV Umut Kafe için düzenlenen bağış etkinliğinde, tek seferde en yüksek bağış miktarına ulaşılarak yaklaşık 87 çocuğun tedavi sürecine katkı sağlandı. Geçen yıl İstanbul Maratonu’nda ise TOHUM Otizm Vakfı adına koşan gönüllüler, vakıf tarihinde bireysel bağışta rekor bağış topladı. Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklar için 23 Nisan’da gerçekleştirilen oyuncak bağışı projesiyle KEDV aracılığıyla çocuklara umut olundu. Gönüllülere su tasarrufu bilincini aşılamak amacıyla ise TEMA’nın Su Gönüllüsü Ol anketi duyuruldu ve ofislerde cam mataralar dağıtıldı. Ayrıca, Çanakkale’nin Çan ilçesinde hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezi için düzenlenen bağış kampanyasıyla gençlere onlarca kitap ulaştırıldı.

ODAŞ, afetlere karşı sürekli hazır olma kültürü destekleniyor

ODAŞ, afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmayı, hızlı müdahale kültürünü yaygınlaştırmayı ve bu alandaki örnek uygulamalarıyla lider bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Bu alanda ODAŞ’ın 100 kişilik gönüllü madenci ekibi, 6 Şubat Depremi’nde enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı. Gösterdikleri hızlı ve bilinçli müdahale, afet dönemlerinde organize hareketin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. ODAŞ, yalnızca kriz anlarında değil, gelecekteki afetlere karşı da daha dirençli bir toplum inşa etmek amacıyla sürekli hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çan2 Termik Santrali’nde kurulan Arama Kurtarma Ekibi, AFAD akreditasyon süreci kapsamında yoğun bir eğitim programını tamamladı. Bu çalışmalar, ODAŞ’ın yalnızca iş yerinde değil, toplumda da kriz yönetimi ve afet bilinci konusunda örnek teşkil ettiğini ortaya koyuyor.

“Hedefimiz, sosyal sorumluluk anlayışımızı her geçen gün daha ileriye taşımak”

ODAŞ People Gönüllüleri Programı, çalışanların yetenek ve tercihlerini göz önünde bulundurarak gönüllülük projelerinde çeşitlilik sunuyor. Bu yaklaşım, hem çalışanların bireysel potansiyellerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine olanak tanıyor hem de kurumsal gönüllülük anlayışını derinleştiriyor. Gönüllülük projelerini, çalışanların farklı yeteneklerine uygun görevler üstlenebileceği bir çeşitlilikle planladıklarını belirten ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, “Bu projeler, şirket kültürümüzün bir parçası haline gelerek toplumsal fayda odaklı bakıç açımızı güçlendirdi. Çalışmalarımız Toplumsal Fayda Ödülleri’nde, Kurumsal Gönüllülük kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu başarı, topluma dokunan projelerimizdeki kararlılığımızı da pekiştirdi. Hedefimiz, bundan sonra da çeşitliliği esas alan ve farklı kesimlere dokunan projeler üreterek sosyal sorumluluk anlayışımızı her geçen gün daha ileriye taşımak” diyor.