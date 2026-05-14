ODAŞ’ın kurumsal yönetim notu 8,95’e yükseldi

Şirketin kurumsal yönetim uygulamalarındaki gelişimi, şeffaflık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik ve yatırımcı ilişkileri alanındaki yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

ODAŞ’ın kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesi yukarı yönlü revize edildi. Artış; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu başlıklarında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda gerçekleşti.

Elde edilen yeni not, ODAŞ’ın etkin risk yönetimi anlayışı, finansal disiplini ve etik değerlere bağlı yaklaşımı doğrultusunda sermaye piyasalarındaki güvenilir konumunun önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirket, kurumsal yönetim standartlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Şeffaf ve sürdürülebilir yönetim anlayışı

ODAŞ’ta Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü rolü ile birlikte Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak da görev yapan Melih Yüceyurt, kurumsal yönetim notundaki artışın şirketin uzun vadeli yönetim yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kurumsal yönetim anlayışımızı şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olmamızın ardından, ilk yılımızın sonunda not artışı elde etmemiz, kurumsal yönetim alanındaki kararlılığımızın önemli bir göstergesi olmuştur. Elde ettiğimiz not artışı; şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda attığımız adımların önemli bir yansıması niteliğinde. Tüm paydaşlarımız için güven oluşturan verimli bir yapı ve etkin bir yönetim modeli kurmayı önceliklendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki performansımızı daha ileri taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Kurumsal yönetim alanındaki gelişimini sürdüren ODAŞ, güçlü finansal yapısı ve istikrarlı büyüme odağıyla sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.