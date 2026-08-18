ODAŞ’tan uluslararası başarı: “Kadına Şiddete Hayır” projesi ilk Bronz Stevie® Ödülü’nü getirdi

Toplumsal konularda farkındalık yaratmayı kurumsal iletişim yaklaşımının önemli bir parçası olarak gören ODAŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği “Kadına Şiddete Hayır” projesiyle dünyanın önde gelen iş ödüllerinden Stevie Awards’ta ödül kazandı. Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası İş Ödülleri’nin “Sosyal Medya Odaklı Başarı” kategorisinde Bronz Stevie® Ödülü’nün sahibi oldu.

Milyonlarca kez izlendi, mesaj neredeyse hiç fark edilmedi

Projenin çıkış noktasını, kadına yönelik şiddetin kimi zaman hayatın olağan akışı içinde görünmez hale gelmesi oluşturdu. ODAŞ, yıl boyunca sosyal medya hesaplarında yayınladığı ve milyonlarca izlenmeye ulaşan bazı videolarına gizli bir mesaj yerleştirdi. Videolarda yer alan bir ODAŞ çalışanı, işaret diliyle “Kadına Şiddete Hayır” mesajı verdi. Ancak milyonlarca izlenmeye rağmen bu mesajın neredeyse hiç fark edilmemesi, projenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kamuoyuyla paylaşılan farkındalık videosunun temelini oluşturdu.

“Gerçekten farkında mıyız?” sorusundan hareket eden çalışma; kadına yönelik şiddetin fiziksel boyutunun yanı sıra gündelik hayatın içine yerleşen sözlü ve psikolojik biçimlerine de dikkat çekti. Bu yönüyle proje, şiddetin yalnızca açık ve fiziksel biçimleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekerek, toplumsal farkındalığın artırılmasına da katkı sağladı.

“İlk Stevie Ödülümüzü toplumsal farkındalık yaratan bir projeyle almak bizim için çok kıymetli”

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, “Kadına yönelik şiddetin farklı biçimleriyle hayatın içinde varlığını sürdürdüğü gerçeğinden hareketle, çoğu zaman gözümüzün önünde olanı ne kadar fark ettiğimizi sorgulamak istedik. Aylar boyunca milyonlarca kez izlenen videolarımızın içine yerleştirdiğimiz mesajın neredeyse hiç fark edilmemesi, anlatmak istediğimiz konuyu çok çarpıcı biçimde ortaya koydu. Bu çalışmanın uluslararası bir platformda Bronz Stevie Ödülü’ne değer görülmesi bizim için büyük bir mutluluk. ODAŞ olarak ilk Stevie ödülümüzü, toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan böylesine anlamlı bir projeyle almamız ise bu başarıyı bizim için daha da değerli kılıyor. İletişimin toplumsal konulara dikkat çekme ve farkındalığı güçlendirme gücünü kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Ödüller 28 Ekim’de Paris’te sahiplerini bulacak

Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards®) dünyanın önde gelen ve en prestijli iş dünyası ödül programlarından biridir. Dünya genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşları, kâr amacı güden veya gütmeyen kurumlar ile her ölçekten birey ve kuruluş bu ödüllere adaylık başvurusunda bulunabilmektedir. 2026 yılında düzenlenen Uluslararası İş Ödülleri’ne, 82 ülke ve bölgeden, farklı ölçek ve sektörlerden kuruluşlar tarafından 3.400’ün üzerinde adaylık başvurusu yapılmıştır. Ödül sahipleri, 28 Ekim Çarşamba günü Paris’te düzenlenecek görkemli gala gecesinde bir araya gelerek başarılarını kutlayacaktır.