ODE Yalıtım, 2026'nın ilk yarısında yatırım, sürdürülebilirlik ve üretim gücünü artırdı

ODE Yalıtım, 2026 yılının ilk yarısında üretim, sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli adımlar atmaya devam etti. Şirket, 2025–2026 yatırım programı kapsamında hayata geçirdiği projelerle hem iç pazardaki rekabet gücünü artırdı hem de ihracat kapasitesini destekleyen altyapısını güçlendirdi.

Çorlu tesisinde modernizasyon yatırımı tamamlandı

ODE Yalıtım, camyünü üretiminde kritik öneme sahip Çorlu tesisinde gerçekleştirdiği kapsamlı modernizasyon yatırımını 2025 yılında tamamlamış, tesisin fırın sistemi baştan aşağı yenilenmişti. Bu yıl ise mart ayında tamamlanan çalışmalarla üretim altyapısı, Ar-Ge yatırımları ve bina sistemleri ve sosyal alanlar da çağdaş standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırıldı. Tesis bünyesindeki tüm üretim ve depo binalarının çatıları tamamen yenilenirken; çatı drenaj sistemi, aydınlatma sistemleri ve havalandırma sistemleri de güncellendi. Ayrıca üretim ve depo binalarının dış cephe kaplamaları yenilenerek Çorlu ve Eskişehir kampüsleri arasında bütüncül ve standart bir görünüm sağlandı. Yenilenen çatı altyapısı, güneş enerjisi sistemi yatırımlarını da destekleyecek şekilde planlanırken, ODE Yalıtım'ın yenilenebilir enerji kullanımını artırma hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir adım atıldı.



Bakım operasyonlarının daha etkin ve entegre şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; mekanik, elektrik ve elektronik yedek parça depolama alanlarının yanı sıra torna, kaynak ve benzeri teknik işlemlerin gerçekleştirilebildiği bölümleri bir araya getiren “ODE Mekatronik” binası devreye alındı.



Tesis genelinde yürütülen çalışmalar yalnızca üretim altyapısıyla sınırlı kalmayıp, operasyonel süreçleri destekleyen alanları da kapsadı. Bu doğrultuda sosyal alanlar kapsamlı şekilde yenilenirken, artan ihtiyaçlara yanıt verecek yeni kullanım alanları da hayata geçirildi. Bu kapsamda oluşturulan “ODE Cafe”, modern mimarisi ve konfor odaklı yapısıyla çalışanların dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çağdaş bir dinlenme alanı olarak tasarlandı.

Çorlu laboratuvarı yenilenerek üretim ve Ar-Ge gücü artırıldı

ODE Yalıtım, 2026 yılında Çorlu laboratuvarında gerçekleştirdiği yenileme yatırımıyla üretim altyapısındaki modernizasyon sürecini Ar-Ge ve kalite kontrol alanında da ileri bir seviyeye taşıdı. Yenilenen laboratuvarla ürün performansı akademik hassasiyetle ölçümleniyor, ürün geliştirme süreçleri veriye dayalı bir yaklaşımla ileri taşınıyor. Kurulan güçlü altyapı sayesinde yalnızca yeni ürün geliştirme çalışmaları desteklenmekle kalınmıyor; mevcut ürünler sürekli iyileştiriliyor, ulusal ve uluslararası standartlara uyum daha da güçlendiriliyor. Kalitenin yalnızca üretim aşamasında değil, her adımda doğrulandığı bu yapı, şirketin bilimsel yetkinliğini pekiştiriyor.

Çorlu GES ile üretimde yeşil dönüşüm güçlendi

Sürdürülebilirlik odağını yatırımlarının merkezine alan ODE Yalıtım, Çorlu tesisinde kurduğu güneş enerji santralini 2026'nın ilk yarısında devreye aldı. 2.340 kWp kurulu güce sahip santral ile yıllık 2.69 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine ulaşılırken, yaklaşık 1.939 ton karbon emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu çevresel etki, 35 bin 721 ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer bir kazanım olarak hesaplanıyor. Çorlu ve Eskişehir tesislerinde devreye alınan güneş enerji sistemleriyle birlikte şirket, elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak.

R-Flex üretimi Eskişehir'de tam kapasiteye ulaştı

ODE Yalıtım, elastomerik kauçuk köpüğü ürün grubu R-Flex'te Eskişehir tesisini 2026'nın ilk yarısında tam kapasite üretim seviyesine taşıdı. Bu adımla birlikte Türkiye'nin elastomerik kauçuk köpüğü ihtiyacının tek merkezden karşılanabileceği bir üretim yapısına ulaşıldı.

Çorlu'daki üretim kapasitesinin Eskişehir'e konsolide edilmesiyle birlikte operasyonel verimlilik artarken, üretim süreçlerinde hız ve esneklik sağlandı. Eskişehir tesisi, iç pazarın yanı sıra ihracat operasyonlarında da şirketin ana üretim merkezi haline geldi.

25 milyon dolarlık yatırım programı kararlılıkla sürüyor

ODE Yalıtım, 2025–2026 dönemini kapsayan 25 milyon dolarlık yatırım programını 2026'nın ilk yarısında da kesintisiz şekilde sürdürdü. Çorlu tesisindeki kapsamlı modernizasyon ve Eskişehir'de gerçekleştirilen kapasite artışı yatırımlarıyla şirket, üretim altyapısını daha verimli, dijital ve ölçeklenebilir bir yapıya dönüştürdü. Bu yatırımlar sayesinde hem iç pazardaki talebe daha hızlı yanıt verilmesi hem de ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor.



Şirket, yatırım programı kapsamında üretim operasyonlarını konsolide etmeye yönelik adımlar da attı. DKM üretim tesisinin Çorlu'ya taşınmasıyla üretim süreçleri tek merkezde daha entegre bir yapıya kavuşurken, kapasite artışı ve operasyonel verimlilik desteklendi. Bu dönüşüm, ODE Yalıtım'ın ses yalıtımı ve sismik koruma alanlarındaki konumunu güçlendirirken, farklı ürün gruplarında daha etkin ve sürdürülebilir bir üretim yapısı oluşturmasına katkı sağladı.

Dijitalleşme ve Ar-Ge yatırımları güçlendi

ODE Yalıtım, dijital dönüşümü ve Ar-Ge faaliyetlerini büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak konumlandırmayı sürdürdü. MES, SCADA ve ERP entegrasyonlarıyla üretim süreçlerinden merkeze anlık veri akışı sağlanırken, Bayi Portalı ve ODE Select platformları üzerinden iş ortaklarının teknik bilgiye erişimi kolaylaştırıldı.



Greentech Ar-Ge merkezi aracılığıyla sürdürülen çalışmalarla inovasyon kapasitesi artırılırken, şirket cirodan yaklaşık yüzde 3'lük payı Ar-Ge ve dijitalleşme yatırımlarına ayırmaya devam etti.