ODE Yalıtım 40. yılını kutladı

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, 40'ıncı yılını 18 Eylül'de düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, şirketin 40 yıllık yolculuğu ve bu yolculukta emeği geçen tüm paydaşlar anıldı. Etkinliğin sunuculuğunu Oylum Talu üstlenirken, geceye damga vuran anlar arasında sanat ve teknoloji odaklı özel sürprizler de yer aldı. Sanatçı Deniz Sağdıç'ın ODE Yalıtım'ın ürettiği geri dönüştürülmüş yalıtım malzemelerinden yaptığı Atatürk portresi, davetlilerden büyük beğeni topladı. Kurulan “yapay zekâ tüneli” ise ODE Yalıtım'ın geçmişten bugüne gelişim sürecini simgeledi. Bu bölümde, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan'ı Orhan Turan'ın gençliği hologram teknolojisiyle yeniden canlandırılarak, konuklara etkileyici bir deneyim yaşatıldı. Özgür Sevinç'in şefliğindeki senfoni orkestrasının konseriyle renklenen gecede Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan geçmişe dair anlamlı bir değerlendirme yaparken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan ise geleceğe yönelik sürdürülebilirlik vizyonunu paylaştı.

"Geride bıraktığımız 40 yılda nice hikâyeler biriktirdik"

40 yıllık emek ve hayalin bir araya geldiği gecede iş ortaklarıyla buluşmanın büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bir ülke için 40 yıl, bazen bir neslin baştan sona yazdığı hikâyedir. Bir şirket içinse, 40 yıl ayakta kalmak başlı başına bir sınavdır. Çünkü biliyoruz ki birçok şirket birinci nesilde kurulur, ikinci nesilde büyür, üçüncü nesle çoğu zaman ulaşamaz. Ama biz burada 40 yılı kutlarken, yalnızca geçmişi anmıyoruz; aynı zamanda geleceğe duyduğumuz inancı da tazeliyoruz. Geride bıraktığımız 40 yılda; binlerce iş ortağımız ve çalışanımız, on binlerce müşteri ve tedarikçimizle birlikte nice hikâyeler biriktirdik. 40 yıllık yolculuğun bize öğrettiği en önemli konulardan biri de sabır. Ben gençken sabrı beklemek zannediyordum, şimdi biliyorum ki sabır, emek vermeye ve en önemlisi de hayal kurmaya devam etmek demekmiş” dedi.

"En önemlisi, tek başına değil, omuz omuza yürümektir"

40 yıl boyunca yalıtım sektöründe fark yaratmayı, enerji verimliliği sağlayarak yaşam alanlarını daha konforlu, güvenli ve sürdürülebilir kılmayı amaçladıklarını belirten Orhan Turan, “Bugün dönüp baktığımda, ODE'nin 40 yılına sığan sayısız başarıyı görüyorum. Sekiz modern üretim tesisimizle, altı kıtaya ve 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste ‘Yalıtım Malzemeleri İhracatı' kategorisinde birincilik ödülü aldık. Ürünlerimizle ödüller kazandık, sektörümüze öncülük ettik, dünyaya açıldık. Ama beni en çok gururlandıran şey, bu yolculuğun arkasında bir insan hikâyesi olması. İşin içinde insan olduğunda, yaptıklarınız sadece iş değildir. İnançtır, dayanışmadır, kararlılıktır. Ve en önemlisi, tek başına değil, omuz omuza yürümektir” ifadelerini kullandı.

"2025 yılı bizim için bir dönüm noktasından fazlasını ifade ediyor"

ODE Yalıtım'ın yalnızca bir üretici olmadığını, aynı zamanda iş birliği kültürünü güçlendiren, sektöre yön veren ve sürdürülebilir geleceğin temsilcisi bir yapı olduğunun altını çizen Orhan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1985'te başladığımız yolculukta hedefimiz yalnızca kendi gelişimimiz değildi; sektörümüze ve iş ortaklarımıza da değer katmayı misyon edindik. 2025 yılı bizim için bir dönüm noktasından fazlasını ifade ediyor; sürdürülebilirliği iş modelimizin kalbine taşıdığımız bir eşik. Yarınlara karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yalıtım, yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla sınırlı değil; aynı zamanda güvenli, dayanıklı ve çevre dostu yapılar inşa etmenin temel taşıdır” dedi.



Etkinliğin bir diğer konuşmasını ise ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan yaptı. Artık sadece bir şirketin değil, büyük bir yol arkadaşlığının temsilcileri olduklarını söyleyen Ozan Turan, “ODE'nin 40 yılı bize şunu öğretiyor: asıl güç, tek bir kişide değil, birlikte yürüyen bir toplulukta. Bugün benim de duygu ve düşüncelerim ‘hep birlikte yürüyeceğimiz bir gelecek' üzerine. Önümüzde yepyeni bir dönem var: dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik ve küresel rekabetin yeni kuralları. Bizim yolumuz, her zaman olduğu gibi kolektif akıl, farklı bakış açıları ve ortak emekle şekillenecek. Bu nedenle hedefimiz sadece daha fazla büyümek değil; daha faydalı, daha yenilikçi, daha kapsayıcı, uluslararası bir şirket olmak. Hem sektörümüz hem de ülkemiz için, fark yaratan çözümler üreten, gençlerin enerjisini ve deneyimin birikimini aynı çatı altında buluşturan bir yapı olmak” şeklinde konuştu.



2025 yılının hem yurt içinde hem de yurt dışında istikrarlı büyüme kaydettikleri ve önemli yatırımlar yaptıkları bir yıl olduğunu dile getiren ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, “2025-2026 yılları için planladığımız toplam 25 milyon dolarlık yatırım programının ilk fazını Çorlu'daki cam yünü üretim tesisimizde tamamladık. Burada, üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan fırın modernizasyon projesiyle kapasite artırılırken, otomasyon sistemleri de yenilenerek üretim süreçlerinde verimlilik sağlandı. Cam yünü ürün grubundaki bu yatırım, ODE'nin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisini doğrudan destekleyecek. Bu seneki yatırımlarımızın ikinci fazı kapsamında yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz Eskişehir yatırımımız da bu yaklaşımın önemli adımlarından biri. Şu anki kurulu kapasitemize göre Türkiye'nin bu alandaki toplam ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyoruz. Çorlu'daki elastomerik kauçuk köpüğü üretimimizi Eskişehir tesisine taşıyarak, kapasitemizi Türkiye pazarının iki katına çıkaracağız. Bu yatırım, üretim gücümüzün yanı sıra çevikliğimizi, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı ve küresel rekabetteki kararlılığımızı da gösteriyor” ifadelerini kullandı.



2025 ve 2026 için toplam 25 milyon dolarlık yatırım planlarının; kapasite artışı, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve otomasyon odaklı olacağını belirten Ozan Turan, “Hem üretim kapasitemizi artıracak hem de teknolojik gelişmeleri iş süreçlerimize entegre ederek rekabet gücümüzü daha da yükselteceğiz. ‘40VD²K' vizyonumuzla verimlilik, dijitalleşme ve kültürel dönüşüm alanlarında geleceğe güçlü adımlarla ilerliyoruz” dedi.